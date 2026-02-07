Hija de Luis Días y Roy Tavaré defienden al fallecido artista tras acusaciones de Sergio Vargas

Luego de que el merenguero Sergio Vargas acusara a Luis Días de consumo de drogas y alcohol durante el emotivo tributo que realizó Indotel titulado “Terror con terror se paga”, donde honró el legado musical del genio de Bonao, Mary Días y el compositor Roy Tavaré salieron en defensa del fallecido artista.

La hija de "El Terror" rechazó las declaraciones que Vargas ofreció públicamente en perjuicio de la memoria de su padre, a quien el cantante de "Dile" considera su mentor.

"De los muertos no se habla, yo soy hija de Luis, y aquí hay quien lo defienda, yo lo voy a defender. Tú vas a sacar un libro, según tú, que va a decir: 'Lo que mis ojos vieron'. Tú oliste con papi, tú estabas ahí al lado de papi oliendo cocaína, claro, tú no bebes y estuviste ahí bebiendo con papi", afirmó.

Señaló que Vargas aún se beneficia de los aportes que recibió de Luis Días mientras éste estuvo en vida, así como su hermano, Kaki Vargas, quien también fue formado por el fenecido rockero. Además, amenazó con demandar a Vargas si llega a publicar el nombre de Días en su libro.

Por su lado, Roy Tavaré reconoció que siente vergüenza de las afirmaciones de Vargas.

"Qué verguenza, Sergio", dijo Tavaréz. "Yo sé que tú siempre has tenido un humor negro, que tú eres un tigre que te le tiras a la gente y dice dos o tres vainas, pero papi, te estás degenerando, ¿después de viejo? Vas a coger un camino que no es", advirtió.

"Lávate la boca antes de hablar de Luis Días, como dice su hija, los muertos no pueden hablar, pero yo sí. Eres una falta de respeto, tú no tienes abolengo para tú hablar de Luis Días", indicó.