“Café con ron” a ritmo de merengue típico, el homenaje del dominicano Adid a Bad Bunny

El acordeonista dominicano Adid presenta una versión en merengue típico del icónico tema “Café con Ron”, de Bad Bunny, donde el acordeón lidera la interpretación y conecta la música urbana con las raíces más auténticas de la República Dominicana.

Este lanzamiento marca su regreso formal a la música vernácula y desde ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales bajo su nombre artístico Adid.

Además de esta propuesta, Adid cuenta con un repertorio que incluye temas como “Caña Dulce”, “Antes”, “El Canto de Hacha”, “El Tatuaje” y, por supuesto, una selección de merengues tradicionales dominicanos.

“Lo que buscamos es reafirmar nuestro compromiso con la preservación y proyección de la música típica nacional, no solo en el país sino a nivel nacional”, destacó el artista.

El video oficial de “Café con ron” fue grabado en la provincia Hermanas Mirabal y estuvo a cargo de la casa productora Christopher Films, aportando una estética visual que resalta la identidad cultural y el entorno dominicano.