Cardi B se hace acompañar de El Prodigio y lleva el merengue típico a SNL

El merengue típico sonó en Saturday Night Live con Cardi B y El Prodigio, quienes se se presentaron en el programa estadounidense la noche del sábado.

Cardi se hizo acompañar del merenguero dominicano y su banda para interpretar el tema de su último álbum "Am I Drama", “Bodega Badie”, canción inspirada en el merengue típico del vocalista de Proyecto Uno Magic Juan en colaboración con el acordeonista El Prodigio, "Ta' buena", que se estrenó en 2002.

“Estoy tan feliz... Es un honor para mí actuar en uno de los escenarios más prestigiosos de América... ¡SNL con THEE @elprodigiord Trayendo sonido dominicano real, cultura dominicana real, infundida con los sonidos y la cultura del Bronx! Ustedes no entienden, ¡estoy tan feliz!”, dijo la rapera de origen dominicano en Instagram tras la presentación.

Para el ‘perfomance’ Cardi rindió homenaje a República Dominicana usando un vestido típico del país en colores de la bandera nacional.

La canción "Bodega Baddie", lanzada en septiembre de 2025, obtuvo rápidamente popularidad en redes sociales.