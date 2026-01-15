El título del nuevo álbum de BTS y qué saber sobre el regreso de la banda de K-pop

Tras una pausa musical de casi cuatro años, los gigantes del K-pop BTS están de vuelta. Bueno, casi.

El jueves por la mañana, la compañía de entretenimiento BigHit Music compartió en redes sociales que el septeto (RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y j-hope) lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado "ARIRANG". Es su quinto álbum.

Entonces, ¿qué pueden esperar los oyentes?

Lo que sabemos sobre el nuevo álbum de BTS, 'ARIRANG'

Además de la noticia del título del álbum, Target anunció su colaboración con BTS para ofrecer ediciones exclusivas de "ARIRANG" en preventa. A partir de las 9 p. m., hora del este, el jueves, los fans podrán reservar 10 ediciones diferentes del álbum en vinilo. Y para los fans de los CD, hay dos ediciones exclusivas con tarjetas fotográficas coleccionables.

Aparte de eso, los detalles son limitados. BigHit Music compartió un enlace en redes sociales el jueves por la mañana que llevaba a WeVerse, la plataforma online para fans propiedad de HYBE, la agencia de representación de BTS. La página web incluía información sobre la reserva internacional de "ARIRANG", pero aparentemente omitió la portada del álbum.

A principios de este mes, BigHit Music compartió una nota un tanto críptica sobre X: "Regreso confirmado el 20 de marzo". No era gran cosa, pero sí confirmó las noticias del verano pasado, cuando el grupo insinuó una gira mundial y anunció que lanzarían un nuevo álbum en la primavera de 2026. En ese momento, dijeron que comenzarían a trabajar en el proyecto en julio de 2025.

¿BTS hará una gira pronto?

El martes, la banda anunció una gira mundial 2026-2027, que comenzará en Corea del Sur en abril y se extenderá hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Esta es la primera actuación principal del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage de 2021-22. Consulta las fechas completas de la gira aquí.

¿Por qué BTS estuvo en pausa por tanto tiempo?

Los siete miembros de BTS tuvieron la tarea de completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

En Corea del Sur, todos los hombres sanos de entre 18 y 28 años de edad están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar bajo un sistema de reclutamiento destinado a disuadir la agresión de su rival Corea del Norte.

La ley otorga exenciones especiales a atletas, músicos clásicos y tradicionales, y bailarines de ballet y otros tipos de danza si han obtenido los máximos galardones en ciertas competiciones y se considera que poseen un prestigio nacional elevado. Las estrellas del K-pop y otros artistas no están sujetos a tales privilegios.

El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado de sus funciones como agente de servicio social , una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Esto ocurrió en junio de 2025.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y J-Hope, sirvieron en el ejército.

BTS escalonó sus alistamientos, dándole tiempo suficiente a sus miembros para concentrarse en proyectos en solitario mientras el grupo estaba en un descanso.

Jin, el miembro de mayor edad, fue el primero en alistarse en 2022. También fue el primero en ser dado de baja, en junio de 2024 .