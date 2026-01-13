Conciertos, casa en la playa y polémica en aeropuerto: la vida de Julio Iglesias en RD

A pesar de su larga ausencia de los escenarios y la música, Julio Iglesias se mentiene acaparando titulares y dando de qué hablar, ya sea por las tantas veces que ha tenido que desmentir su muerte o simplemente por los memes que cada año circulan en redes sociales debido al mes que coincide con su nombre y las canciones que han vuelto a ser tendencia más de 40 años después gracias a TikTok, como "Spanish Girl", "Un día tú, un día yo" y "Me va, me va".

En República Dominicana, su vida también ha sido muy activa. El legendario artista español es propietario de una mansión con embarcadero y playa privada en Punta Cana, donde pasa gran parte de su vida.

Según la revista Hola!, la propiedad tiene la particularidad de que no es visible ni desde el mar ni desde tierra y está construida por cuatro maderas específicas: caoba, bankirai (madera indonesia), pino de Oregón y coralina.

Además de los conciertos que ha ofrecido en el país, como en 2009 (Palacio de los Deportes y Gran Arena del Cibao) y 2012 (Altos de Chavón), el cantante también protagonizó una polémica en un aeropuerto dominicano.

Fue en 2024 cuando el Ministro de Agricultura confirmó el decomiso de una variedad de frutas, vegetales y otros alimentos a Julio Iglesias en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (al este del país).

Hoy, Julio Iglesias se encuentra en el ojo del huracán tras dos exempleadas acusarlo de agresiones sexuales realizadas cuando trabajaban en sus mansiones de Punta Cana (al este de República Dominicana) y Bahamas. Una empleada de hogar (dominicana) y una fisioterapeuta (colombiana) aseguran haber sufrido roces, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso constante, señala una investigación realizada por el periódico español elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.