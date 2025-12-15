Rosalía estrena el videoclip de "La Perla", de su nuevo álbum Lux

Rosalía, la cantante, compositora y productora ganadora del premio Grammy, ha lanzado el video musical de “La Perla”, parte de su exitoso nuevo álbum Lux, dirigido por Stillz.

En el envolvente video de “La Perla”, Rosalía recorre una serie de estilizadas viñetas de un mundo protector que revelan tanto su vulnerabilidad como su juguetona rebeldía. Junto con el increíble talento del director Stillz, Rosalía ayuda a dar vida al mundo de Lux.

Lux cosechó un éxito de crítica inmediato tras su lanzamiento, anunciado por Rolling Stone como "su propuesta más sorprendente hasta la fecha", mientras que Pitchfork lo describió como una "sensata propuesta de pop clásico vanguardista que ruge a través del género, el romance y la religión", y AP News declaró: "Si hay una única virtud vanguardista en el panorama de la música pop, es esta. Es maximalista, es 'Lux'".

Tras el triunfal lanzamiento de Lux, Rosalía anunció la gira Lux Tour 2026, que comenzará en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, el 16 de marzo. Esta gira recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica, dando vida a Lux, grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason. El álbum cuenta con la colaboración de varias personas, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolanía de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Lux ha logrado el debut comercial más impactante de la carrera de Rosalía, alcanzando el número 1 en la lista global de álbumes más vendidos de Spotify, lo que marca su segundo debut en la cima de las listas mundiales y el mayor debut en streaming de una artista femenina en español en la plataforma.

Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un ícono de la moda y la cultura. Causó la atención mundial en la Gala del Met de 2025 con un vestido Balmain personalizado que apareció en Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan y otras publicaciones. También protagonizó la campaña de otoño de 2025 de Calvin Klein y es embajadora global de New Balance. Rosalía debutará como actriz en la tercera temporada de Euphoria en 2026.