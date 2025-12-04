Rosalía anuncia su gira “Lux Tour 2026”

Rosalía anunció su nueva gira "Lux Tour 2026", que corresponde a su disco homónimo lanzado el 7 de noviembre de 2025.

A través de sus redes sociales, la cantante reveló que iniciará sus presentaciones el 16 de marzo en Lyon, Francia, y finalizará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. También estará en España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y México.

Aún República Dominicana no figura en la lista de países que la española visitará el próximo año.

El mes pasado, la artista estrenó su cuarto álbum de estudio, "Lux".

La producción fue grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Daníel Bjarnason, y cuenta con voces femeninas invitadas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, además del Escolania de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana, y Yves Tumor.