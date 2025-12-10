Manuel Jiménez: "Nunca he abandonado la música”

Manuel Jiménez ha navegado durante su vida en dos aguas: la música y la política. A cada faceta dedicándole el tiempo que requiere en su momento. En los últimos tiempos, su labor socio-política como alcalde de Santo Domingo Este, en el período 2020-2024, le robó sus horas y sueños.

Tras su reciente lanzamiento del álbum “He vuelto por ti” muchos interpretan que será al revés: ahora le dedicará más tiempo a la canción.

“Siempre he hecho música y política. Podría decirse que cuando estoy cumpliendo alguna función pública la música baja un poco. Tengo menos tiempo para producirla, para exponerla y eso es normal, pero nunca he abandonado la música totalmente. Es una buena mezcla también hacer política teniendo una herramienta como el arte para poder multiplicar el contenido de las acciones”, expresó en visita a Listín Diario.

“He vuelto por ti” es un álbum que reúne nueve canciones que tratan desde lo romántico hasta lo cotidiano y social.

El disco es un homenaje a su guitarra, que durante la entrevista realizada por periodistas de este diario describió como su cómplice, aquella que lo ha acompañado durante todo su trayecto de vida y confesó nunca antes haberle dedicado una canción.

“Fui alcalde durante cuatro años. Y no fue que abandoné la guitarra ni la música, pero no tenía tiempo para mimarla, tocar, estar cerca de ella; no tenía todo el tiempo que necesitaba. Así que cuando tuve el chance le dije sencillamente: ‘He vuelto por ti’. Y le escribí una canción bajo ese título”, expresó Jiménez.

Además, comentó que en canciones como “Desde cuándo, cómo y dónde” comparte recuerdos de sus inicios sobre sus primeras canciones, salidas al club, cosas que le enseñaron sus padres, el lugar donde tuvo sus primeros amigos y su primera escuela.

¿Qué tipo de géneros musicales compila el álbum?, se le preguntó. Su respuesta: “Es bastante variado. Por ejemplo, la canción de ‘He vuelto por ti’ es como si fuera un bolero que se vuelve más dinámico en la segunda mitad y es casi como un chachachá. Es decir, es un bolero que luego se acomoda usando algunos elementos rítmicos a música muy bailable”.

En cambio, “’Desde cuándo, cómo y dónde’ es un son suave, con aire campesino, cercano a la salve, que es música campesina muy tradicional dominicana, pero en realidad es un son”, declaró el cantautor catalogándola de pieza artística con muchos colores.

Entrando más de lleno en lo social, el cantautor habló de su canción titulada “Agua” y explicó que va dedicada al medioambiente.

“A esta canción yo le puse dos títulos: ‘Agua’ o ‘Si tú te vas me muero’. ¿Por qué? Bueno, habla de la crisis mundial del agua que padecemos no solamente en República Dominicana, sino que es cada vez una urgencia mayor. El agua cada vez se va convirtiendo en un artículo más de lujo. Esta sube de precio constantemente porque cada vez hay más personas y menos agua en condiciones de ser aprovechada por la gente”, manifestó el compositor señalando que busca sensibilizar a las personas sobre su uso.

Mencionó su canción “Ni una más”, explicó que es una denuncia un poco cruda a lo que considera casi una enfermedad en algunos hombres, haciendo referencia a los casos de feminicidio y acoso sexual a la mujer en República Dominicana, que de ahí parte el mensaje detrás de la canción, que quiere decirle a esos hombres ni una más.

¿Cómo le marcó en su carrera y vida la composición de su canción más conocida "Derroche"?, fue otra pregunta.

Sus comentarios: "Derroche es una canción para enamorados. Una canción que expresa con la más desenfrenada pasión, la intención de dos enamorados".

Luego agrega: "Mucha gente me pregunta si lo que yo cuento en la canción me pasó a mí, yo digo que nos ha pasado a todos; el compositor tiene la facilidad de contarlo y cantarlo en una canción y es muy importante que cuando uno compone no piense solo en lo que le ha pasado a uno. Tiene que asegurarse de que esta historia se pueda reflejar en mucha gente".

Según sus explicaciones, para que la canción tenga un buen camino por recorrer y mucha gente la pueda usar, "que es una de las cosas que pienso cada vez que hago una canción, tengo que pensar si tiene valor, si tiene sentido, si tendrá utilidad".

Puede ser romántica, social, señala, "pero tengo que decir algo que genere interés, compromiso, cercanía con el que la escucha. Eso lo conseguimos con 'Derroche' y muchas otras canciones que la gente las ha asumido como si fueran suyas".

El artista se percibe como un ser feliz, que no existe nada que lo pueda deprimir ni amargar. "Estoy siempre en un estado emocional bastante positivo. En nada veo una derrota, en todo veo una oportunidad".

Para él, su vida "ha sido de victorias y no victorias, pero nunca derrotas" y "si participaste en algo es porque tienes dos posibilidades, perder o ganar". Así afirma que ha hecho su vida "y así son mis canciones", indicó calificando la felicidad como un estilo de vida.

¿Con cuáles artistas disfrutó más trabajar?

El abogado recordó trabajar con artistas como Maridalia Hernández, quien canta su canción "Quien no sabe de amor" y otras como "El amor que tuve", y que una de las más grandes interpretaciones que ha tenido esa cantante dominicana está en esas letras.

También mencionó a Sergio Vargas, Jacqueline Estévez y Héctor Tricoche. Este último le grabó "Macho Pérez", una canción en contra del machismo.

Además se refirió al cantante español Julio Iglesias y de cómo mucha gente dice que a lo mejor no tiene una voz muy poderosa, pero sí una muy interesante y comercial y que posiblemente de no ser por su interpretación de "Derroche" (aunque la versión más valorada la interpreta Ana Belén), no se habría dado a conocer en varios países hasta que él la cantó.

Jiménez le dedicó las últimas palabras de la entrevista a su guitarra: "Cuando estuve preso estuve con ella, cuando he estado libre también. Mi guitarra ha sido como mi compañera, pero en términos reales, a toda prueba. Ha estado en los momentos buenos y malos. Necesitaba cantarle una canción. Tal vez no sea la misma que tenía hace 50 años cuando comencé a tocar, pero es como si fuera así".