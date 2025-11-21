Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Música

El grupo cristiano Grace renueva repertorio

El grupo lo integran Rafael Tejada, quien es vocalista y guitarrista, junto a Frank Soriano, bajista

Rafael Tejada, vocalista y guitarrista, junto a Frank Soriano, bajista, componen el grupo Grace.

El Grupo Grace presentó su reciente tema “Herido, pero caminando”, una balada de la autoría de Hidequel Sebastian, Rafael Tejada, David Lewis y la también  cantante Génesis Colón, quienes se unieron David King y el propio Tejada, en el arreglo musical.

“Deseamos mostrarle a las personas que, a pensar de los procesos y las pruebas, no debemos detenernos, que debemos continuar luchando, avanzando y confiando en que Dios es quien va delante de nosotros”, informó David Lewis, líder y vocalista.

En ese mismo tenor, Tejada, quien es vocalista y guitarrista, junto a Frank Soriano, bajista, detallaron que con el  audiovisual de la productora Grenn Films, buscaron “continuar trabajando la línea de los live, para mantener el acercamiento con las personas y sentir lo que experimentan en sus corazones”.

De igual manera, con esta propuesta musical, la internacional agrupación apuesta a continuar “dando fe, aliento y esperanza a quienes más lo necesitan”, externó Eliezer Minaya, baterista.

Asimismo, como planes futuros, Lewis y Tejada explicaron que proseguirán “trabajando en su tours, lanzando nueva música y proyectar nuestra disquera Altar Music”.

Herido Pero Caminando Herido Pero Caminando Créditos: Connect With Grupo Grace: Redes sociales: o Instagram: / https://www.instagram.com/grupograce/ o Tiktok: / https://www.tiktok.com/@grupograce Tiendas digitales: o Spotify: https://open.spotify.com/artist/6toUclayfnCvKyLtLSmyqb?si=B2RUCKP4RMGHcko21uDfQg o Apple music: / https://music.apple.com/pa/artist/grupo-grace/1246709830?l=en-GB Booking: +829- 285- 8272 Agendagrupograce@gmail.com Producción Musical: Rafael Tejada Jr & David King Músicos: Bajo: Frank Soriano Batería: Moses Pinedo Piano y Teclados: David King Guitarras: Rafael Tejada Jr Mezcla: Tim Anzaldua Mastering: Lucas Pimentel Video por: Pablo Green Captación audio: Omar Rincon Linea Gráfica: Launch Media Luminotécnico: Juan Ozuna Composición: Hidequel Sebastian, Rafael Tejada, Genesis Colón, David Lewis Copyright Notice: Oficial live video by Grupo Grace "Herido Pero Caminando'' ©️ Camila Studios 2025 ©️ ALTAR MUSIC 2025 Video

Herido Pero Caminando Herido Pero Caminando. GRACE. VIDEO.


MÁS SOBRE LA AGRUPACIÓN

El ministerio ha logrado una amplia presencia en redes sociales, contando con más de medio millón de suscriptores en YouTube, casi medio millón de seguidores en Instagram y casi 200 mil en Facebook.

Además, lidera la misión Altar, un evento multitudinario que se realiza anualmente desde hace cuatro años, congregando a miles de adoradores y conferencistas internacionales para enseñar sobre la adoración genuina.

La gira Altar ha recorrido Latinoamérica y Estados Unidos durante tres años consecutivos, consolidando su impacto en la música cristiana.

