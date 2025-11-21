El grupo cristiano Grace renueva repertorio

El Grupo Grace presentó su reciente tema “Herido, pero caminando”, una balada de la autoría de Hidequel Sebastian, Rafael Tejada, David Lewis y la también cantante Génesis Colón, quienes se unieron David King y el propio Tejada, en el arreglo musical.

“Deseamos mostrarle a las personas que, a pensar de los procesos y las pruebas, no debemos detenernos, que debemos continuar luchando, avanzando y confiando en que Dios es quien va delante de nosotros”, informó David Lewis, líder y vocalista.

En ese mismo tenor, Tejada, quien es vocalista y guitarrista, junto a Frank Soriano, bajista, detallaron que con el audiovisual de la productora Grenn Films, buscaron “continuar trabajando la línea de los live, para mantener el acercamiento con las personas y sentir lo que experimentan en sus corazones”.

De igual manera, con esta propuesta musical, la internacional agrupación apuesta a continuar “dando fe, aliento y esperanza a quienes más lo necesitan”, externó Eliezer Minaya, baterista.

Asimismo, como planes futuros, Lewis y Tejada explicaron que proseguirán “trabajando en su tours, lanzando nueva música y proyectar nuestra disquera Altar Music”.

Video Herido Pero Caminando Herido Pero Caminando. GRACE. VIDEO.



MÁS SOBRE LA AGRUPACIÓN

El ministerio ha logrado una amplia presencia en redes sociales, contando con más de medio millón de suscriptores en YouTube, casi medio millón de seguidores en Instagram y casi 200 mil en Facebook.

Además, lidera la misión Altar, un evento multitudinario que se realiza anualmente desde hace cuatro años, congregando a miles de adoradores y conferencistas internacionales para enseñar sobre la adoración genuina.

La gira Altar ha recorrido Latinoamérica y Estados Unidos durante tres años consecutivos, consolidando su impacto en la música cristiana.