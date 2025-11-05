Senado reconoce al “Super ultra mega merengazo” de Jarabacoa por aportes al turismo y la promoción del merengue

El Senado de la República Dominicana aprobó una resolución mediante la cual reconoce al “Super ultra mega merengazo" (Festival Mundial del Merengue) por "su invaluable contribución a la promoción del merengue, la cultura dominicana y el desarrollo turístico y económico del municipio de Jarabacoa, elevando con ello el prestigio del país a nivel internacional".

La pieza legislativa, sometida por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán, destaca que el festival constituye un acontecimiento artístico y cultural de gran trascendencia, al reunir en un mismo escenario a las más destacadas orquestas e intérpretes del género, consolidándose como una plataforma que enaltece la identidad musical y cultural de la República Dominicana.

El Senado resalta que el merengue, declarado por la UNESCO en 2016 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es una expresión viva del pueblo dominicano, símbolo de su alegría, creatividad y sentido de pertenencia nacional.

En este sentido, el Super Ultra Mega Merengazo representa un ejemplo de cómo la música tradicional puede convertirse en motor de turismo, cohesión social y desarrollo económico local.

El senador de La Vega Ramón Rogelio Genao Durán al motivar el reconocimiento al "Super ultra mega merengazo" en Jarabacoa.

En su cuarta edición, que se celebrará este domingo 9 de noviembre en la Confluencia de Jarabacoa, el evento rendirá homenaje al artista Héctor Acosta “El Torito”, símbolo del merengue moderno, continuando la tradición de reconocer a figuras del género como Johnny Ventura, Joseíto Mateo, Wilfrido Vargas y Fernando Villalona, con el respaldo del Gobierno dominicano y del presidente Luis Abinader, en el marco de su compromiso con la promoción cultural y el fortalecimiento del turismo interno.

Además de El Torito, este año estarán en el escenario de La Confluencia las estrellas del merengue Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Omega, El Rubio del Acordeón, Miriam Cruz, Jandy Ventura, Manny Cruz, El Conjunto Quisqueya, Yovanny Polanco, Víctor Roque y La Gran Manzana, Peña Suazo, Aramis Camilo, Raquel Arias, Pochy Familia, El Jefrey, Kinito Mendez, Steffany Constanza, Krisspy y Osvaldo.

La resolución del Senado dispone que el reconocimiento sea plasmado en un pergamino de honor, el cual será entregado al empresario artístico Luis Medrano, productor general del evento, en nombre del Super Ultra Mega Merengazo de Jarabacoa.

Asimismo, la Cámara Alta designará una comisión de legisladores para realizar la entrega formal en la fecha, lugar y hora que disponga la Presidencia del Senado.

Finalmente, los legisladores valoraron este festival como una iniciativa ejemplar que fortalece los valores auténticos de la sociedad dominicana y proyecta internacionalmente la esencia del merengue, expresión musical que identifica a todo un pueblo.