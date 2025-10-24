Yovanny Polanco resalta el "Super ultramega merengazo 2025" y la riqueza y diversidad del merengue

El merenguero típico Yovanny Polanco, conocido como "El Mambólogo", expresó su gran entusiasmo por formar parte del "Super Ultramega Merengazo 2025", que se realizará el domingo 9 de noviembre en Jarabacoa.

"Estoy feliz de estar en el "Super Ultramega Merengazo y disfruto mucho compartir escenario con mis compañeros para los fanáticos de nuestra música", comentó Polanco en una entrevista en el programa "El Gobierno de Canalda", de la emisora N-103.5 FM.

El festival celebra la riqueza y diversidad del merengue, reuniendo a los artistas más destacados de los diferentes estilos en un ambiente festivo y lleno de alegría.

Polanco destacó la importancia del evento, en el que se rendirá homenaje a la trayectoria de Héctor Acosta "El Torito".

El acordeonista describió a su colega como "un artista de renombre mundial, un compañero de un talento excepcional y de un gran corazón".

El merenguero típico invitó a todos sus seguidores a disfrutar de su presentación el domingo 9 de noviembre en La Confluencia de Jarabacoa, donde ofrecerá un recorrido musical con sus mayores éxitos.

En conversación telefónica con el comunicador y productor de eventos José Canadá, Polanco afirmó: "El público tiene que apoyar este evento tan impresionante. Lo van a disfrutar en grande".

Con una trayectoria de más de 60 éxitos, Polanco es considerado uno de los líderes de la nueva generación del merengue típico.

Su energía en el escenario y su conexión con el público lo han consolidado como un ídolo del género.

Entre sus temas más difundidos figuran "Pero dime", "Dile que vuelva", "Culiquitaca", "Por tu maldito amor", "De qué tu priva?", "El sobaito" y "Consigo más que tú".