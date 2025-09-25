The New York Band lanza en vinilo “El presente del pasado, edición limitada” y anuncia regreso al país

La legendaria agrupación The New York Band regresa a los estudios con su más reciente producción discográfica, “El presente del pasado, edición limitada”, que será lanzada en formato de vinilo de colección.

El álbum original reúne 37 temas que recorren el merengue, la balada pop y la bachata, reafirmando la esencia de la banda que marcó una época.

El creador de la agrupación, Chery Jiménez, quien produjo el proyecto junto a Winston de Jesús y Franklin Rivers, resaltó que la edición especial en vinilo estará disponible próximamente en Amazon, además de las versiones digitales ya publicadas.

"Más de una generación está consumiendo música en ese formato. Queremos que nuestra obra también sea apreciada en vinilo, como un producto de colección", destacó Jiménez.

El empresario reveló que la producción discográfica tendrá 20 temas y que la edición tendrá dos discos en formato de vinilo, diez cada uno.

Éxitos que marcaron historia

Desde la voz de Cherito Jiménez, la banda popularizó temas que siguen siendo recordados por varias generaciones, como “Si tú eres mi hombre”, “Dame vida”, “Colé”, “Amor en silencio” y “Dulce con dulce”. Estas canciones reflejan el estilo único de la agrupación, que combinó ritmos tropicales con la frescura de la balada pop y la bachata.

"La música de The New York Band trasciende el tiempo. En este nuevo álbum celebramos nuestro legado y lo compartimos con nuevas generaciones de oyentes", añadió Jiménez.

Regreso a República Dominicana

Además del lanzamiento del vinilo, la agrupación confirmó que retornará a República Dominicana a finales de este año para ofrecer una serie de presentaciones artísticas producidas por el experimentado gestor cultural Amable Valenzuela.

"Este regreso al país es un sueño largamente esperado y una manera de reencontrarnos con nuestro público dominicano", expresó Franklin Rivers, director de la agrupación con sede en Nueva York.

Integrantes. Liderada por Tony Morales, Aleza Ramirez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Johnny Contreras y Rubén Ariel, la banda promete un recorrido musical por sus éxitos así como la presentación de nuevos temas.

“El presente del pasado, edición limitada”, llegará en vinilo coleccionable y marcará el esperado regreso de The New York Band a los escenarios dominicanos, celebrando un legado de éxitos que sigue vigente.