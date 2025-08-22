Dj Joe Catador inicia en Nueva York su gira que seguirá por otros lugares

Un día inolvidable, vivió Dj Joe Catador junto a las miles de personas que reunió en un evento celebrado en Quisqueya Plaza, el corazón de Dyckman, en New York, donde ratificó el amor de la diáspora dominicana que siempre lo ha apoyado.

En un ambiente lleno de energía, alegría y emociones, la música de Dj Joe, con la que ha conquistado a su público fiel, logró este poder de convocatoria, que hizo que el este evento marcara, un antes y un después en su carrera.

Aunque la lluvia intentó apagar la fiesta, la fuerza del público no mermó y tras varias horas de show, nadie se movió.

Lejos de parar el ambiente, el aguacero se convirtió en parte de la fiesta, transformando el concierto en un momento épico que los asistentes describieron como “histórico e irrepetible”.

Con este evento, Joe celebra el anuncio de su gira que inicia oficialmente el próximo mes de octubre de la mano del empresario Máximo Andújar, presidente de @AndujarMusic1

Dj Joe Catador agradeció el apoyo de su gente y destacó la pasión de la comunidad latina en Nueva York, quienes con su entusiasmo reafirmaron que la música es capaz de unir corazones incluso bajo la lluvia.