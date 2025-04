"How Deep Is Your Love", la bachata en spanglish de Prince Royce

El nuevo sencillo del cantante de bachata y pop, Prince Royce, titulado "How Deep Is Your Love", ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con "How Deep Is Your Love", Royce le da nueva vida al icónico tema de los Bee Gees de 1977, fusionándolo con arreglos modernos, ritmos de bachata y un toque de Spanglish, ofreciendo una fusión atemporal del pasado y el presente en un estilo que recuerda a su éxito debut "Stand By Me", que conquistó al público hace 15 años.

“Siempre me han encantado los clásicos — esas canciones que nunca pasan de moda y que evocan recuerdos poderosos. Mi mamá me cuenta que escuchaba 'How Deep Is Your Love' en una fábrica en la que trabajaba y fue así que se enamoró de estas canciones. Espero con mi música poder brindarle este éxito eterno, reimaginado a través de mi estilo y mis raíces, a nuevas generaciones,” expresó.

Como indicio de lo que estaba por venir, durante la reciente transmisión de Premio Lo Nuestro 2025, Royce deleitó al público con un popurrí de 3 canciones "My Girl”; este nuevo sencillo "How Deep Is Your Love”; y "Dancing in the Moonlight", sus versiones en bachata de temas originalmente interpretados por The Temptations, Bee Gees y King Harvest.