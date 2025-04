Así suena la música de la Guerra de Abril de hace 60 años, desde Felipe Pirela hasta Cuco Valoy y los rockeros

Este jueves 24 se cumplen 60 años de la gesta heroica conocida como la Revolución de Abril de 1965, llamada también la Guerra Civil Dominicana.

Hablamos de un conflicto armado en República Dominicana que tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de ese año.

Este fue el resultado de muchos acontecimientos ocurridos tras la caída de la tiranía de Trujillo en 1961.

Entre las pugnas por varios grupos civiles y militares para controlar el país, y tras el derrocamiento de Juan Bosch en 1963, se buscaba restaurar dicho gobierno constitucional.

Así es que vamos a dar un repaso histórico-musical con canciones que, fueron marcando las pautas para estos hechos y que, al día de hoy siguen arrojando cuestionamientos y juicios que solo la historia se encargará de poner en su lugar.

Antecedente. Iniciamos con este tema como antecedente a lo ocurrido en aquel abril. Desde Venezuela, nuestro Billo Frómeta le dedica una pieza cargada de esperanza con la voz de Felipe Pirela, como una ofrenda hacia nuestra Quisqueya.

Billo`s Caracas Boys & Felipe Pirela – Espera Quisqueyana (1962).

Video Felipe Pirela & Billo`s Caracas Boys - Espera Quisqueyana



La revolución tuvo su himno

Rápidamente muchas personas dentro del mundo del arte en el país, se pusieron a la orden del bando que reclamaba el regreso de Bosch. De esa forma el cantante Aníbal de Peña compone el Himno Constitucionalista grabado con el cuarteto vocal Los Solmeños (Horacio y Rafael Pichardo, Nandy Rivas y Tito Saldaña). Otras figuras que se unieron a la causa fueron el dramaturgo Franklyn Domínguez, artistas como Elenita Santos, Armando Recio, Cuco Valoy, Enriquillo Sánchez, o artistas plásticos como Silvano Lora, Asdrúbal Domínguez y Ramón Oviedo, aportando su grano de arena a la gráfica nacional.

Himno de la revolución de abril de 1965 (1965).

Video Himno de la revolución de Abril 1965



Cuco Valoy y su advertencia.

En un momento de tanta confusión con una invasión pesando sobre territorio criollo, muchas cosas se fueron al traste como el respeto del dominicano para el mismo dominicano. Es lo que nos cuenta este montuno alusivo a la gesta, composición de Cuco Valoy titulada ‘Páginas gloriosas’. Es el tema homónimo de dicha producción y con aquella inconfundible portada que muestra el Escudo Nacional sobre un fondo azul

Los Ahijados – Páginas Gloriosas (1965).

Video Los Ahijados - Páginas Gloriosas (1965)



De fuera nos apoyan.

Philip David «Phil» Ochs fue un cantante estadounidense de música folk, emblema de la década de 1970, famoso por su estilo irónico y su voz rasgada, similar a la de Bob Dylan. Fue uno de los compositores más influyentes de la generación «hippie», gracias a sus letras en oposición a la Guerra de Vietnam. Ante lo ocurrido en 1965 por órdenes del presidente Lyndon D. Johnson, Phil muestra su desacuerdo en una invasión más por parte de sus compatriotas.

And the crabs are crazy, they scuttle back and forth, the sand is burning

(Y los cangrejos están locos, corren de un lado a otro, la arena arde)

And the fish take flight and scatter from the sight, their courses turning

(Y los peces alzan el vuelo y se dispersan, sus rumbos cambian)

As the seagulls rest on the cold cannon nest, the sea is churning

(Mientras las gaviotas descansan en el frío nido del cañón, el mar se agita)

The marines have landed on the shores of Santo Domingo.

(Los marines han desembarcado en las costas de Santo Domingo).

Phil Ochs – Santo Domingo (1966).

Video Santo Domingo. Phil Ochs. Audio.



Tambien el rockero local Leo Susana tiene una version donde le rinde homenaje a la canción de Phil Ochs. [Escucha Aqui]

Otro apoyo más de fuera.

Durante esta segunda intervención norteamericana en RD, varios poetas, músicos, compositores y pintores, tanto dominicanos como extranjeros, se solidarizaron con el país. Uno de ellos lo fue, el en ese entonces futuro Premio Nobel de Literatura, el chileno Pablo Neruda quien quiso expresar su respeto y admiración al pueblo dominicano con el ‘Versainograma a Santo Domingo’ y que fuera musicalizado luego por el Grupo Nueva Forma. En 2007, Víctor Víctor y Sonia Silvestre graban nueva vez este poema para un disco en conjunto titulado ‘VerdiNegro’.

Víctor Víctor y Sonia Silvestre – Versainograma a Santo Domingo (2007).

Video Víctor Víctor & Sonia Silvestre - Versainograma a Santo Domingo



El Terror y la Revolución.

Como un duende de Ciudad Nueva y Ciudad Colonial, la Guerra de Abril también dejó su huella en la obra de Luis Días. Dedicado a Ramón Emilio Mejía del Castillo, alias Pichirilo, personaje destacado al estallar la Revolución de Abril en respuesta del pueblo dominicano ante la intervención norteamericana, siendo designado por el mismo F. A. Caamaño como comandante, Luis ofrece unas letras cargadas de mensajes y loas a movimientos y personajes de resistencia en el país. Un dato importante es que los restos de Pichirílo reposan en el Antiguo Cementerio Municipal de Santo Domingo, conocido como el Cementerio de la Independencia, junto a otras figuras de la gesta como el militar italiano Ilio Capocci, el poeta haitiano Jacques Vieu, el maeño Euclides Morillo, entre otros combatientes.

Luis Días – Pichirílo (198-).

Video Cancion Pichirilo, en honor al Comandante Pichirilo de la revolucion de abril del 1965 en Republica Dominicana.



El rock también es música revolucionaria.

Tenemos una composición de Leo Susana, miembro fundador y guitarrista de Toque Profundo. Leo, nacido en NY pero de padres dominicanos, quedó impactado a finales de los 80 al conocer a profundidad los detalles de esta intervención norteamericana y posterior conflicto civil, generando en él un interés por conocer más de su patria. Así nace esta canción que quedó incluida en el listado de temas con que la banda participó en las Olimpíadas Rock de 1989, y que de paso ganaron, para luego ser incluida en el primer disco de la banda ‘Sueños y pesadillas del tercer mundo’, de 1992. 26 años después, ya como solista y residiendo en España, Leo regraba este himno dedicado a los dominicanos enfrentados unos a otros en aquel Abril.

Toque Profundo – Abril (1992).

Video Toque profundo Sueños Y Pesadillas Del Tercer Mundo ℗ 1992 Toque profundo Released on: 1992-03-01 Auto-generated by YouTube.



Video Leo Susana · Abril.



Texto original de Discolai.com