Merengueros: Más de 20 exponentes dicen adiós en este siglo

La partida de un artista es un golpe colectivo que sufre toda una sociedad, que se une en un solo llanto y en un solo dolor. Los primeros meses de este 2025 han sido funestos para República Dominicana, que ha visto morir, en menos de un mes, a dos grandes exponentes del merengue, Diomedes Núñez, quien falleció el domingo 9 de marzo, tras un inesperado desenlace de su quebranto de salud y el martes 8 de abril el trágico fallecimiento de Rubby Pérez, el que ha enlutado, no solo a esta nación, su partida ha roto los corazones de países como Colombia y Venezuela.

Este 2025 se cumplirán 20 años de que el decreto 619-05, emitido por el presidente de entonces, Leonel Fernández, declarara el 26 de noviembre como Día Nacional del Merengue. Desde entonces más de una veintena de los intérpretes de nuestro ritmo han desfilado a la casa del Padre. Algunos de edad avanzada, otros por enfermedad o accidente de tránsito. También 2020, la pandemia de El Covid 19 pasó factura con los más vulnerables, entre ellos Cheché Abréu, Vinicio Franco, Francis Olivier, Bartolo Alvarado (El Cieguito de Nagua) y el trompetista Fausto Arias, esposo de Jocelyn, hermana de Milly Quezda.

Primeros meses del 2025

La muerte de Rubby Pérez, "La voz más alta del merengue", tomó por sorpresa a los dominicanos y a los amantes de su música, en todo el mundo, que aún no terminan de asimilar la terrible tragedia en donde fallecieron más de 200 personas, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, la madrugada, del pasado marte, desastre que ha colocado el país en el mapa del mundo en el ámbito noticioso.

Parecería que el destino estuvo a preparando a Rubby Pérez para despedirse del plano terrenal, pues días antes del infortunio tuvo una exposición pública en donde recibió reconocimiento a su trayectoria, celebró la fiesta de cumpleaños y grabó una canción, como si presintiera su despedida, con su hija menor, y para colmo, decidió cambiar la fecha para tocar el día del siniestro en el Jet Set.

Diomedes Núñez

Diomedes Núñez, quien falleció el 8 de marzo, llevaba un año teniendo serios problemas con sus riñones. La enfermedad lo obligaba a hacerse diálisis. En medio de sus dolencias el artista continuó trabajando en los escenarios. Un día antes de su fallecimiento, luego de una diálisis, hizo una fuerte crisis, que no superó y sorprendió a los dominicanos con su partida.

Un 2024 funesto

La clase artística dominicana despidió el pasado 15 de enero 2024, la bajista Jani Viloria, de Las Chicas del Can; el 4 de febrero a Heidy Bello, ex cantante de los grupos Chicas del Can y Gozamba; el 16 de julio a Ray López; el 18 de agosto a Juan Cruz; el 30 de septiembre a Orlando Alonzo (conocido como “Peluche”), y el 2 de octubre partió a los brazos del Señor Raffy Matías (55 años).

Luego de un tiempo con problemas de salud, la voz del cantante Raffy Matías se apagó, el 2 de octubre del 2024 dejando un legado romántico en el merengue con temas como “Quiero saber de ti” y “Amor Ayúdame”.

En el 2022 el merengue vio partir en junio del 2022 a figuras populares como Musiquito (70 años); Jairo García (56 años), el 25 de agosto de 2022, y Gabby Lantigua, el 30 de agosto de ese mismo año.

Johnny Ventura, una partida que no se olvida

Johnny VenturaFuente externa

Sin dudas, una de las muertes más sentidas en el siglo XXI entre los merengueros ha sido la de Johnny Ventura, fallecido de un infarto la tarde del miércoles 28 de julio de 2021. Tenía 81 años de edad. Todo un país lloró por esta irreparable pérdida.

Juan De Dios Ventura Soriano, conocido como Johnny Ventura o El Caballo Mayor como se le conocía, innovó desde mitad del siglo XX con su pegajoso ritmo acompañado de su grupo El Combo-Show. Logró además de sus movimientos al bailar y cantar popularizar merengues como El Tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo”, “El Cuabero”, “¿Tú Sabes a Que Yo Vine?”, “Te Digo Ahorita”, “El Pingüino”, “¿Pitaste?”, entre otros populares éxitos.

Otros veteranos

En la presente década también murió a los 81 años el veterano vocero de “La Negra Pola”, Cheché Abreu, el 18 de noviembre de 2020, por complicaciones del covid, al igual que el legendario Vinicio Franco (87 años), el 19 de diciembre de ese mismo año.

En otro caso, en un accidente vial, el 15 de enero de 2021, mientras el mocano Charlie Amarante (Chelo), conocido por “La fosforera”, “Se fue la luz”, ascendió a los cielos el 12 abril 2021.

Entre 2018 y 2019 murieron Cherito, 24 de julio de 2019, a los 50 años; Víctor Waill (fue parte de los Beduinos de Wilfrido Vargas), el 7 de agosto 2019; Joseíto Mateo, el 1 de junio de 2018, a los 98 años; Primitivo Santos, el 6 de junio de 2018; y July Mateo “Rasputin”, el 4 de noviembre de 2018.

La muerte de Cherito, en julio del 2019, producto de un infarto, generó un profundo sentimiento de tristeza porque se trataba de un joven de media vida que estaba en pleno desarrollo de su faceta de liderazgo del grupo merenguero The New York Band.

Otros que están en los cielos son Verónica Medina, de Las Chicas del Can, fallecida el 22 de noviembre de 2016; Luis Kenton, 12 octubre 2016; Tomás Santana de la Cruz “El General Larguito”, el 25 de abril de 2016, a los 70 años; Benny Sadel, el 5 noviembre de 2015, a los 55 años; Eunice Betances, de Las Chicas del Can, el 24 de octubre de 2014, y Richie Ricardo, el 30 de septiembre de 2013.

El merenguero Benny Sadel, intérprete de éxitos como “Majao, majao”, "¿Qué pasará?", "Maldita sea" y “Amor, amor”, falleció en Nueva York el 5 de noviembre del 2015. Sadel no resistió una leucemia que le fue diagnosticada previo a su muerte.

Otro legendario que dijo adiós, el 26 de octubre de 2012, fue el mago del ritmo, Félix del Rosario, un auténtico y excepcional músico, compositor y arreglista, que dominó el saxofón, el piano y la lira, pero que alcanzó su mayor fama como director de una de las orquestas de merengue más aplaudidas, cuyas producciones copaban la radio, la televisión y las fiestas y eran las preferidas en la temporada navideña.