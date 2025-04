Venezuela sigue con el corazón arrugado de tristeza, se desborda en homenajes a Rubby Pérez

El corazón de Venezuela está arrugado de tristeza por la muerte de Rubby Pérez. Las expresiones y acciones solidarias en homenaje al cantante no paran en la patria de Simón Bolívar, donde el dominicano vivió un tiempo y consideró su segundo hogar.

Oraciones, lágrimas, misas, cantos, esculturas, mensajes, testimonios y sus merengues interpretados por ciudadanos o cantantes profesionales invaden las redes sociales desde el pasado martes.

Este sábado 12 de abril en la tarde, el programa "Super Sábado Internacional, "El escenario de los Ídolos", de Venevisión, rinde homenaje "la voz más alta del merengue".

"Su legado será referencia en el mundo y el líder de los sábados jamás olvidará o dejará de honrar su música e inolvidables presentaciones en nuestro país. Rubby, un cantante sensacional", indica el comunicado.

Henrys Silva, Nieves Soteldo y Wilmer Ramírez fueron los encargados de animar el programa especial.

Fue en la televisión venezolana donde Rubby Pérez puso a cantar al ya fenecido cantante brasileño Nelson Ned (1947-2014). El mismo dominicano recordó "uno de los videos que más me fascinan", en el que juntos interpretan "Todavía duele" a ritmo de merengue.

Por igual, fue histórico el junte en Venevisión entre el cantante Chiquetete y Rubby cantando juntos el emblemático "Volveré" (autoría de Ignacio Román y Paco Cepero), que el español grabó en 1983 y el dominicano por igual hizo en versión merengue un año más tarde cuando era miembro de la orquesta de Wilfrido Vargas.

Video "VOLVERÉ". CHIQUITETE Y RUBBY PEREZ EN TV.



Además de la televisión, la radio, la prensa, los medios digitales, artistas, comunicadores y millones de sus ciudadanos lamentaron la pérdida de "la voz más alta del merengue", fallecido la madrugada del martes durante la tragedia en la discoteca Jet Set en Santo Domingo.

El colapso del techo de Jet Se también derrumbó la vida de al menos 226 personas, entre ellas 14 venezolanos.

Uno de los tributos más hermosos lo protagoniza la orquesta "Los Favoritos", integrado por adolescentes, que se unieron como un coro de ángeles, con una flores blancas en sus manos, para interpretar a su estilo varios de los éxitos del intérprete de "Sobreviviré", "Hazme olvidarla", "Enamorado de ella", "Buscando tus besos" y otros tantos temas.

"Hoy rendimos este pequeño pero sentido homenaje a un grande, a ese artista que nos enseñó que la música puede sanar, unir y emocionar. Su partida nos duele, pero su voz seguirá viva cada vez que suene una de sus canciones", indican Los Favoritos en su Instagram.

Desgarrado del alma, el artista plástico venezolano Josué Benjamín creó una conmovedora escultura en homenaje al cantante dominicano.

"Lo siento mucho familia de República Dominicana. Nunca había creado una escultura con tanta tristeza en mi corazón. Es mi forma de expresar lo mucho que lamento su pérdida. Dios conforte sus corazones, los abrazo desde Venezuela", posteó en un video Benjamín.

El veterano comunicador Humberto Zaera expresó emotivas palabras sobre Rubby Pérez, recordando la ocasión en que tuvo el honor de presentarlo en Venezuela. Para él, se ha ido la voz más grande del merengue.

El jueves, el gestor cultural Carlaco Sócrates y el cantante Omar Enrique organizaron en Caracas una misa en la Iglesia La Candelaria, a la que asistieron decenas de venezolanos. Un sonoro aplauso de los presentes, de pie, despedía al artista dominicano en la ausencia del cuerpo, pero en la presencia de su alma.

"La haremos también en Maracaibo, en la Basílica", adelantó Omar Enrique, quien dijo que no tenía palabras para describir la tristeza que llevaba en su corazón.

Omar Enrique adelantó que el 21 de abril "haremos la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá a las 6:00 de la tarde", aunque añadió que el domingo harán el anuncio oficial.

"Estuve varias veces en ese sitio (Jet Set), tuve la oportunidad de montarme en tarima ahí y de verdad no tengo palabras para describir el dolor y la pena que siento en el alma por la tragedia, por los venezolanos, por los dominicanos, por mi hermano Rubby, por sus músicos", manifestó Omar Enrique en su Instagram.

El desborde de las reacciones venezolanas es evidente y notada entre los dominicanos, como el ciudadano Iván Fernández, quien lo escribió en redes sociales.

"Yo como dominicano jamás pensé que Rubby era tan amado en otros países, pero me siento tan feliz por eso, es increíble como su increíble voz pudo conquistar un país tan grande como Venezuela, creo que hay la misma cantidad de comentarios de venezolanos que de nosotros lamentando su muerte y eso es algo que no me esperaba", posteó Iván Fernández.

El cariño por Rubby en Venezuela es tan genuino que en octubre pasado movió la preocupación de mucha gente cuando se difundieron rumores de que había muerto. En ese entonces utilizó sus redes sociales para desmentirlos.

“Saludos mi gente amada, a mi segunda patria Venezuela, y al mundo. Estoy haciendo este video en este momento estoy en Santo Domingo, son las 5:10 de la tarde, yo estoy manejando, voy al banco”, expresó Pérez en tono alegre el 9 de octubre de 2024.

En el mismo post de Instagram agregó: "Mucha gente en Venezuela está diciendo que yo me morí, pero mírenme aquí, vivito y coleando. Estoy muy bien".

Justo seis meses después la muerte enamorada fijó sus ojos en él. La madrugada fatal del 8 de abril, Rubby cantó a capela una gaita venezolana y resaltó su amor por Venezuela, el que se convierte ahora en eterno.