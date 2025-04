"Y no voy a llorar"... Colombia le da a Rubby una hija y siete vallenatos que elevó a la eternidad

El cantante Ruby Pérez, padre de una hija colombiana, grabó a ritmo de merengue al menos siete canciones vallenatas que ahora elevó a la eternidad, entre ellas las difundidas "El africano", "Tú vas a volar" y "No voy a llorar".

Más allá de la música hay una conexión humana. De los siete hijos que procreó, 5 mujeres y 2 hombres, una de ella es colombiana, de madre barranquillera.

Una hija barranquillera: la historia poco conocida de Rubby Pérez; el recién fallecido artista dominicano reveló que tuvo una hija con sangre currambera, publicó el periódico colombiano El Heraldo hace unos días.

El mismo Rubby lo había revelado antes: "¿Tú sabes que yo tengo una hija colombiana?". Esa fue la pregunta-confesión que hizo a los panelistas en una entrevista a la emisora Tropicana FM de Colombia, en abril de 2024.

Durante la entrevista radial también reveló que su colombiana, Keissy Ailin (sin precisar ortografía) pronto lo convertiría en abuelo y quería fuera varón.

Rubby y la barranquillera se conocieron en una playa colombiana y aunque esa vez no pasó nada sentimental entre ellos, fue luego que ambos coincidieron en Nueva York cuando la llama del amor se encendió y quedó embarazada.

Video EL AFRICANO - CALIXTO OCHOA. VIDEO



Video "EL AFRICANO". WILFRIDO VARGAS Y RUBBY PEREZ. VIDEO.



En cuanto a los temas musicales, el tremendo éxito mundial "El africano" es autoría del rey vallenato Calixto Ochoa, grabada en 1983 por la orquesta de Wilfrido Vargas con la voz de Ruby Pérez, destacó en Instagram "La Capital Vallenata".

Wilfrido, que con "El africano" logró el despegue de su internacionalización, contó en el periódico Diario Libre que "cuando llega Ruby Pérez y hace esta canción con aquella propiedad, con aquel dominio, yo no sabía dónde meterme; me pellizco para saber si estoy dormido o despierto. El asunto es que inmediatamente están todos los instrumentos y voces grabados y todo listo".

Además recordó que en ese año, 1984, en la emisora de Nueva York propiedad de Raúl Alarcón, "la canción empieza a pelear con lo que en ese momento es el escándalo: “¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué?", autoría de Juan Pardo, cantada por Rocío Jurado.

Luego agregó: "Ambas canciones compiten, rivalizan, hasta que El Africano, con su ímpetu y picardía, se le va adelante y se convierte en el himno de todas las fiestas bailables de la cultura latinoamericana".

Video "TÚ VAS A VOLAR". VALLENATO. LOS DIABLITOS. VIDEO.



Video "TÚ VAS A VOLAR". RUBBY PÉREZ. VIDEO OFICIAL.



"Tú vas a volar" fue compuesto por Luis Egurrola, llevada al panorama musical por Los Diablitos, con Omar Geles y Alex Manga, en el álbum ’10 años de historia’ – 1995.

Después de vivir un tiempo en Estados Unidos, animado por Frederick Martínez (El Pachá), regresó a Santo Domingo, donde el comunicador le sugirió hablar con los hermanos Gerardo y Juan Pablo Díaz, de los Toros Récords.

Los hermanos le dieron "Tú vas volar" al músico Henry Hierro, quien vivía a Nueva York, para que lo prepara y Rubby le montara la voz, en un momento en el que el cantante estaba pasando una situación difícil en lo personal y en su propia carrera "y no tenía ánimo de grabar" ni de seguir.

"Gracias a Dios ese tema fue el que me rescató, me devolvió la vida, me devolvió la alegría", en 1999, dijo hace tres años en una entrevista con el youtuber Junior Cabrera en el programa "Las Diez Preguntas".

Video "NO VOY A LLORAR", RUBBY PÉREZ. VIDEO.



Video "NO VOY A LLORAR". RUBBY PÉREZ. VIDEO EN VIVO.



"Y no voy a llorar", escrito por Wilfran Castillo, grabado por Los Diablitos, Omar Geles y Alex Manga en el álbum ’10 años de historia’ – 1995.

Rubby lo grabó en 2001 como parte del álbum "Vuela alto", aunque fue hace justo un mes, el 14 de febrero de 2025, cuando le hizo un video musical que ya lleva casi tres millones de visualizaciones.

El artista había expresado hace un mes su agradecimiento por el legado musical de Geles (15 de febrero de 1967 - 21 de mayo de 2024), "cuya obra sigue siendo fundamental para la cultura del merengue".

Video "LOCAMENTE ENAMORADO". RUBBY PEREZ. VIDEO.



"Locamente enamorado", con letras de Jean Carlos Centeno, cuya versión original fue grabada por El Binomio de Oro en el álbum ‘Lo nuestro’ – 1995.

Rubby lanzó "Locamente enamorado" en 2002 como parte del álbum "El cantante". Es uno de los merengues insignias del intérprete dominicano.

Video "COMO A MI MAMÁ". ORQUESTA DE WILFRIDO VARGAS CON LA VOZ DE RUBBY PÉREZ. VIDEO.



"Porque no te tengo" – de Marcos Díaz, grabada por El Binomio de Oro con Rafael Orozco e Israel Romero en el álbum ‘Festival Vallenato’ 1982.

En ese entonces, la grabó Wilfrido Vargas y le colocaron el nombre "Como a mi mamá" en la voz de Ruby Pérez, resaltó "La Capital Vallenata".

"Es que yo le debo casi todo de mi vida y mi carrera a Colombia porque la mayoría de mis éxitos son colombianos", dijo en una entrevista, según consta en el instagram "Origen Valledupar".

Video "LAS LOCURAS MÍAS". SILVESTRE DANGOND. VIDEO OFICIAL.



Video "LAS LOCURAS MÍAS". RUBBY PÉREZ. AUDIO.



"Las locuras mías", de la autoría de Omar Geles, grabada por Silvestre Dangond en el álbum ‘Las locuras mías’ – 2020 y que Ruby Pérez incluyó en su producción musical "Ruby Pérez, Hecho está" – 2022.

Rubby incluyó "Las locuras mías" en el álbum "Hecho está", de 2022.

La versión original, de Dangond, fue publicada en el año 2020, que devolvió al colombiano a las raíces del vallenato.

"Locuras mías" se basó en una historia real, no de Geles, sino de “mi sobrino que toca el acordeón”.

Video "VOY A BEBER". FELIPE PELÁEZ & MANUEL JULIÁN. VIDEO.



Video "VOY A BEBER". RUBBY PÉREZ. AUDIO



"Voy a beber", composición de Felipe Péláez, grabada por Felipe Peláez y Manuel Julián, en 2012.

En enero de 2013, Rubby Pérez anunció que el corte "Voy a beber" ya sonaba en la radio y sería incluido en su siguiente álbum.

Las elegidas por el dominicano son canciones románticas del género vallenato "que, en la voz de Ruby Pérez, quedaron con ese sentimiento que enamora al mundo", posteó "La Capital Vallenata".