Espectáculos Públicos: "La Suegra" sigue prohibida pero Romeo no será sancionado

Giovanny Cruz, viceministro de Creatividad y Formación Artística y presidente interino de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (Cnepr), negó que el último de cuatro conciertos de Aventura corriera algún peligro luego de la interpretación de la canción “La Suegra”, que fue previamente prohibida por esa entidad.

En medio de la polémica suscitada tras la interpretación de la canción por el grupo durante el tercer concierto del tour ‘Cerrando Ciclos’, Cruz comunicó al Listín Diario en una reciente declaración que “el evento Cerrando Ciclos no ha sido ni será suspendido, he repetido que el evento no corre ningún riesgo”, aseguró.

Asimismo, el presidente interino de la Cnepr indicó que no se tomarán medidas contra el artista de la célebre banda de bachata luego de tocar en vivo la canción "La suegra", que fue prohibida por esa entidad. "No vamos, siquiera, a sancionar al artista, al menos por ahora", expresó el viceministro.

Cruz también aclaró que la Comisión no se ha reunido para abordar este caso ni tiene previsto hacerlo esta semana, recordando, a su vez, que el proceso para emitir una resolución por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía lleva más de 15 días para ser efectuada. Sin embargo, ha reiterado que la interpretación de la canción "La Suegra" sigue estando prohibida y que Romeo Santos no debe volver a cantarla en futuros eventos.

Fanáticos del grupo musical han expresado mediante comentarios y publicaciones en redes sociales el apoyo a Santos al interpretar la canción. Algunos de los comentarios más destacados nombran la pieza como “un himno”. De igual forma, varias personas mencionaron que pedirán escuchar la pieza musical en la cuarta y última función de la banda, pautada para este cinco de enero en el estadio Olímpico Félix Sánchez (Santo Domingo).

Algunos medios y figuras públicas han compartido en sus plataformas su opinión sobre el evento y la censura de la composición “La Suegra” haciendo más mediático el caso.