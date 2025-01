No se prevén disturbios el 6 de enero; Los republicanos parecen confiar en las elecciones

Este 6 de enero no será igual.

Hace cuatro años, el entonces presidente Donald Trump instó a sus seguidores a dirigirse al Capitolio para protestar contra la certificación del Congreso de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020.

”¡Será salvaje!”, prometió Trump en Twitter unas semanas antes del 6 de enero de 2021. Y lo fue.

Trump pronunció un virulento discurso ante miles de personas reunidas en la Elipse, detrás de la Casa Blanca, y a continuación muchas marcharon al Capitolio e irrumpieron en el edificio en un intento de detener el hasta entonces rutinario paso final para formalizar el ganador de las elecciones presidenciales. Incluso después de que los revoltosos se dispersaran, ocho republicanos del Senado y 139 de la Cámara de Representantes votaron en contra de ratificar la victoria de Biden en algunos estados indecisos, a pesar de que no había pruebas de problemas o irregularidades que pudieran haber afectado al resultado.

Este año, las únicas turbulencias que precedieron a la ratificación cuatrienal de la elección presidencial se debieron a que los republicanos de la Cámara de Representantes se pelearon entre ellos sobre quién debía ser el portavoz.

“No habrá violencia. No habrá intento de montar una insurrección contra la Constitución”, dijo Jamie Raskin, representante demócrata por Maryland. “Será mucho más como lo que hemos visto durante el resto de la historia estadounidense”.

La última vez, Trump instó a su vicepresidente, Mike Pence, quien presidía la certificación, a intervenir para mantenerlo en la Casa Blanca. Esta vez, la vicepresidenta Kamala Harris, la nominada demócrata contra Trump, ha reconocido su derrota y no se espera que intente cambiar los procedimientos establecidos desde hace mucho tiempo para certificar la elección. Ningún otro demócrata destacado ha instado tampoco al partido a impugnar la victoria de Trump.

El Congreso también ha actualizado desde entonces la ley que rige el procedimiento, aclarando el proceso en los estados y especificando el papel del vicepresidente como meramente ministerial.

Después de las elecciones de 2020, muchos republicanos afirmaron que había señales de un fraude electoral masivo que hacía imposible confirmar la victoria de Biden, aunque nunca ha habido ninguna indicación de fraude generalizado. Después de que Trump ganara este noviembre, muchos de esos mismos republicanos no manifestaron objeciones de este tipo, diciendo que confiaban en la precisión del recuento de votos. Fue un cambio de sentimiento compartido por los republicanos en todo el país.

“Como ciudadanos, todos deberíamos estar contentos cuando todo transcurre sin problemas”, indicó Edward Foley, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Ohio. “Siempre es mejor no tener grandes impugnaciones sobre las elecciones, especialmente cuando no hay una posición razonable para ello”.

Sin embargo, la calma puede ser ilusoria.

Trump y los republicanos habían señalado que si Harris hubiera ganado, estaban preparados para impugnar su victoria. El vicepresidente electo JD Vance, como senador de Ohio, argumentó que Pence debería haber actuado para anular la elección de Biden.

Vance mismo está destinado a estar en la posición de presidir el próximo significativo 6 de enero, en 2029, cuando el Congreso estará programado para aceptar los votos electorales del ganador de la elección presidencial de 2028.

“El evento más peligroso del 6 de enero no es el 6 de enero de 2025. Es el 6 de enero de 2029 y en adelante”, dijo David Weinberg de Protect Democracy, que aboga contra lo que denomina amenazas autoritarias al país. “Se crea un enorme problema cuando sólo una de las partes se echa atrás cuando pierde unas elecciones”.

La Constitución establece algunos pasos básicos necesarios para elegir al próximo presidente, y la legislación del Congreso ha llenado los vacíos procedimentales. Después de que los estados eligen a sus candidatos ganadores el día de las elecciones, los votantes colegiados que están comprometidos a votar por esos candidatos se reúnen como Colegio Electoral y emiten formalmente sus votos para la presidencia.

Luego, el Congreso cuenta los votos el 6 de enero en una sesión conjunta presidida por el vicepresidente para determinar formalmente quién ha ganado la mayoría del Colegio Electoral.

En 2021, Trump presionó para que Pence no leyera los recuentos de los estados indeciso que Biden ganó, obligando así al Congreso a votar para aceptar una lista de estados donde Trump ganó la mayoría del Colegio Electoral. Esa estratagema fue algo que Pence y numerosos académicos juristas dijeron que era un acto inconstitucional.

Un año después, Biden firmó el proyecto de ley bipartidista que actualizaba la ley de 1887 que rige la sesión conjunta para dejar claro que el vicepresidente necesita leer todos los recuentos estatales. La Ley de Reforma del Recuento Electoral también hace más difícil objetar el voto del Congreso.

Sin embargo, muchos republicanos de la Cámara siguen oponiéndose a esa ley.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano por Luisiana, fue un importante partidario de los esfuerzos de Trump para anular su derrota en 2020 y no había descartado tratar de cambiar el resultado de la elección si Trump perdía en noviembre. Los republicanos pasaron las últimas semanas de la elección afirmando que los demócratas harían lo mismo si Trump ganaba, citando una iniciativa de algunos para descalificar al expresidente de la boleta bajo la poco conocida “cláusula de insurrección” de la Constitución. Esa iniciativa finalmente fue rechazada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los republicanos dicen que la envergadura de la victoria electoral de Trump es la razón por la que no hay posibilidad de disturbios. Ganó la presidencia por unos 230.000 votos en los estados indecisos y el voto popular por 1,5 puntos porcentuales después de perder por unos 44.000 votos en los estados indecisos y 4,5 puntos porcentuales a nivel nacional en 2020.

“Esta vez, creo que la victoria fue tan decisiva que simplemente, para bien o para mal dependiendo del lado en que estés, ha sofocado la mayor parte de eso”, observó el representante por Arizona Andy Biggs, un republicano que lideró las objeciones el 6 de enero de 2021, sobre acusaciones infundadas de fraude electoral.

Foley, autor del libro “Ballot Battles” sobre los desafíos electorales en la historia de Estados Unidos, asesoró al Congreso sobre cambios en la ley que rige la sesión conjunta y su certificación de la elección presidencial. Dijo que esperaba que la elección de 2024 marque el fin de los desafíos infundados a la certificación del Congreso, aunque el candidato que encabezó el último desafío haya ganado.

Eso se debe a que Trump ha dicho que no se postulará nuevamente y está constitucionalmente impedido de buscar un tercer mandato. Foley señaló que, en 2022, varios republicanos intentaron imitar la desconfianza de Trump en los resultados electorales y perdieron ampliamente en los estados oscilantes. La negación de las elecciones, dijo, puede no ser viable si no está vinculada a Trump.

“Como Trump nunca volverá a ser candidato”, afirmó Foley, “espero que esto haya quedado atrás”.