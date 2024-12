Romeo desafía con su censurado tema “La Suegra” en concierto de Aventura: “A ver si me meten preso”

La tercera función consecutiva del grupo Aventura en el Estadio Olímpico Félix Sánchez estuvo marcada por las declaraciones del cantante Romeo Santos, quien realizó fuertes críticas hacia la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos por censurar su tema “La Suegra”.

Santos se desahogó luego de que en el público le pidieran interpretar el polémico tema, al asegurar que se sintió mal por el hecho de que “algunas personas que a veces quieren hacer ejemplo de nosotros los artistas”.

“El año pasado unos necios, ilusos, desubicados… me censuraron una canción que no decía absolutamente nada malo”, apuntó el artista al referirse a la CNEPR, quienes prohibieron de manera unánime la difusión del tema “La Suegra” por presunto lenguaje inapropiado y atropellante.

Santos dijo que con la canción buscaba incitar o motivar la dominicanidad y la esencia de la bachata, mientras que el video indicó que era un homenaje al fenecido comediante Luisito Martí “Balbuena”.

“Ellos me censuraron esa canción, pero no hay problema. Hoy me da la gana de hacer algo diferente, a ver si me meten preso”, apuntó.

Ante toda su fanaticada, Romeo expresó que todo lo que hace en términos musicales es con el propósito de representar el país.

Tras esto, el artista procedió a cantar el tema, el cual fue coreado por el público.

La difusión del tema “La Suegra” fue prohibida por Espectáculos Públicos a inicios de 2023, mediante la resolución No. 001/2023. Esta medida fue tomada por supuesto lenguaje “inapropiado, desconsiderado y atropellante”, según explicó el presidente de ese entonces de la institución, Joseph Báez.

Yailin, la sorpresa de la noche

La gran sorpresa de la noche fue la exponente urbana, Yailin La Más Viral, quien fue invitada por el grupo Aventura al escenario para interpretar el tema “Obsesión”.

Yailin la Más Viral fue invitada al concierto de aventura

Vestida de rojo, La Más Viral conquistó los corazones de los presentes, quienes cantaban a todo pulmón y destacaban su desempeño en el escenario.

Al culminar, la “Chivirka” fue aconsejada por Romeo Santos, quien le exhortó que perseverar y tener disciplina es la clave para tener el mundo en sus manos.

Durante estos conciertos, la agrupación ha elegido a tres cantantes dominicanas para que los acompañen a cantar “Obsesión”. En la primera función estuvo la merenguera Milly Quezada; en la segunda fue invitada la cantante Natty Natasha y ayer domingo, el cierre del concierto contó con la presencia de la intérprete de “Narcisista”.

Historia

Anoche, Aventura hizo historia en el país, al convertirse en la primera agrupación o artista que ofrece tres funciones consecutivas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el escenario más grande del territorio nacional. Esta hazaña será superada por la agrupación, pues el próximo cinco de enero concluirán su gira con una cuarta función.

Tercera función

La tercera función de Aventura no tuvo mucha disparidad de las dos primeras, en el marco del concierto fueron realizadas las mismas dinámicas que en noches anteriores, incluso los mismos monólogos.

Como en ocasiones previas, Romeo Santos llamó al escenario a un fanático para que interpretaran juntos el tema “Ella y yo”.

Además, dos damas tuvieron la oportunidad de cantar junto a la banda y elegir el tema de su preferencia.

“Los Tinellers” llevaron a los presentes a recordar los grandes éxitos que han cosechado durante 20 años de carrera musical, al interpretarse temas como “La Boda”, “Amor de madre”, “La tormenta”, “Te invito”, “Cuándo volverás”, “Enséñame a olvidar”, “Mi niña cambió”, “Obsesión”, “José”, entre otros éxitos que sonaron durante las casi tres horas de concierto.

Teloneros

De igual manera que las dos primeras noches, Chris Lebrón abrió el espectáculo a las 8:15 de la noche, recitando temas como “Siri”, “Mesero”, y “Estrella Fugaz”.

Chris Lebrón abrió el concierto de Aventura

El artista aprovechó la ocasión para anunciar su álbum de nombre “En honor al que ama”, que será lanzado en 2025.

El merenguero típico, El Blachy, volvió a decir presente, pero en esta ocasión con dos invitados sorpresas: La Perversa y El Rubio Acordeón.

La Perversa y el Blachy

La Perversa subió al escenario para cantar “Hola, perdida”, el gran éxito de El Blachy, y aunque la exponente urbana lució perdida en ocasiones, el público le aplaudió.

Asimismo, fue invitado por El Blachy el Rubio Acordeón, quien causó gran euforia en el público y cantó el tema “Mariela”.

El Blachy y El Rubio Acordeón

Con su “Romantiqueo”, El Blachy deleitó a todos con “Sobrio” y “Una noche”.