Leire Martínez dice que Amaia Montero no tuvo nada que ver con su salida de La Oreja de Van Gogh

La cantante de La Oreja de Van Gogh durante 17 años, Leire Martínez, descartó que su antecesora Amaia Montero tenga algo que ver con la decisión de dejar el grupo y pidió que la dejen tranquila.

Leire Martínez se refirió a la salida de la banda en la docuserie 'Me quedo conmigo' de la productora española Mediaset España, centrada en salud mental: "(Amaia Montero) no tiene nada que ver en lo que haya ocurrido de puertas para adentro en este grupo, que la dejen tranquila".

"Si no he firmado el comunicado de la banda es porque no estaba de acuerdo con él", explicó la cantante. "Yo no soy rival de nadie y no voy a formar parte de la guerra de otros", añadió.

Leire Martínez dejó de ser la cantante de La Oreja de Van Gogh a mediados de octubre, unos meses después de la inesperada y mediática reaparición de Amaia Montero en uno de los cuatro conciertos de la colombiana Karol G en Madrid, tras un largo período de recuperación personal.

"He permitido que no se me tratara todo lo bien como se me tenía que tratar", comentó, al tiempo que advirtió: "a nadie le vamos a entregar ese poder de tratarnos como quieran".