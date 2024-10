Génesis Colón, la cantante cristiana que es tendencia en TikTok

Su voz solo tiene cabida para adorar a Dios, solo basta escucharla. Génesis Colón ha “roto el techo” de las plataformas digitales al llegar a millones de personas en tan solo dos semanas.

La joven, de 21 años de edad, nació en un hogar de padres cristianos. Recuerda que siempre estuvo involucrada en las actividades religiosas y en el coro de la iglesia. Con el paso del tiempo se dio cuenta del talento que Dios le había dado.

A finales de 2023 inició profesionalmente en el mundo de la música.

“El Proceso” fue su primer sencillo, lo describe como “su bebé”, este llegó para reflejar las vicisitudes que llegan a la vida de todos y para las abrir las puertas ante el mundo sobre el trabajo que estaba realizando.

VIRALIDAD EN LAS PLATAFORMAS

El tema se viralizó en TikTok gracias a los usuarios que se sintieron identificados, llegando a más de un millón de reproducciones, mientras que el YouTube cuenta con 2,8 millones de vistas.

“La gente que empezó a subir la canción empezó a compartirla, la gente se sintió identificada porque realmente esta canción habla mucho acerca de esas situaciones difíciles que podemos vivir, pero la enseñanza que deja es que en medio de esas situaciones y de esos procesos tenemos un Dios que nos levanta y que no nos deja solo…Para mí es una canción que ha sido de mucha bendición no solo para mí sino para todo el que el que me rodea”, afirma con gran emoción.

Colón, oriunda de Los Alcarrizos, destaca que aunque “el mundo” ofrece cosas atractivas, muchos jóvenes se están acercando a las iglesias porque lo que Dios ofrece es eterno, verdadero y genuino.

“Yo creo que el motivo por el que una población tan joven se está acercando a Cristo es porque han entendido que hay un vacío existencial en el ser humano que no se puede llenar con nada de lo que lo que hay allá afuera solamente en Cristo está esa sanidad”, afirma.

Génesis Colón en el Listín DiarioGlauco Moquete

ACOGIDA DEL PÚBLICO

La joven compositora dice estar súper feliz y agradecida por todas las vidas que su tema más reciente ha logrado impactar.

“Rompan El Techo” con tan solo dos semanas en YouTube tiene, hasta el momento, más de 1.3 millones de vistas y se ocupa la posición número 27 en tendencias de música en la plataforma digital.

Colón señala que a pesar de los números, su enfoque principal es llevar la palabra de Dios. Agradece todo lo que está viviendo al Grupo Grace, quienes son sus líderes y también son los productores de todo lo que se ve en redes.

PLANES A FUTURO

Entre sus planes está seguir trabajando para Dios, seguir guardando su corazón para que el Señor siga entregando letras que puedan llegar al corazón de esta generación.