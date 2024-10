Ebenezer Guerra, el cantautor de 23 años que dedica todas sus canciones a un amor prohibido

Ebenezer Guerra es la nueva voz de la música romántica dominicana. Con solo 23 años compone todas sus canciones, dedicadas exclusivamente a una mujer, con quien vive una relación intermitente pero prohibida, pues ella pertenece a una familia adinerada mientras él creció como hijo de padres separados y siendo limpiavidrios en las calles de su natal Higüey.

Fue en el año 2021 cuando sus inversionistas lo descubrieron como artista tras proyectar su talento a nivel internacional a través del reality "Sangre Nueva", de Jessica Pereira.

En medio de la promoción de su sencillo "Bolero" y antes del lanzamiento de su primer álbum de estudio, el joven cantante conversó con LISTÍN DIARIO sobre cómo la música le cambió la vida y los ritmos en los que actualmente navega.

"("Bolero") es una canción única, que me ha marcado, es una canción que sabía que tenía fuerza pero tanta", contó sobre el sencillo promocional. La canción fue estrenada el 13 de septiembre junto a un audiovisual filmado en Punta Cana.

"Yo de verdad soy de las personas que me enamoro solo, soy muy apasionado con eso, yo me enamoro mucho, soy bien romántico aunque parezca lo contrario", afirmó.

Sobre ese amor prohibido y dividido por la diferencia de clases sociales, el cantautor confesó que sufrió depresión tras el rechazo de esa joven del que está enamorado.

"Yo le pregunté si no le gustaría ser mi novia y me dijo que no y caí en depresión y escribí ese tema", expresó.

"Mis canciones tienen su nombre, el de una sola chica", añadió.

Entre su repertorio, Ebenezer Guerra también tiene música regional mexicana, salsa, cumbia, merengue típico y balada.

Sus planes están enfocados en lanzar sencillos hasta obtener mayor reconocimiento del público popular y en un futuro crear su álbum debut. También está recibiendo invitaciones para premiaciones y continúa su gira de medios.

Más sobre Ebenezer

Nacido el 15 de septiembre del 2001, en el sector Los Sotos, del municipio Higuey, provincia La Altagracia. Desde temprana edad, en él ya existía una fuerte inclinación por la música, por lo que se mantuvo leyendo y componiendo para ampliar sus conocimientos musicales, pasatiempos que lo ha mantenido hasta la actualidad.

El novel artista, que pertenece a la disquera Bridge Muzic LLC, y cuya línea musical es un ritmo urbano lento, aunado a una voz suave; reveló que este novedoso tema compuesto por él, y producido por Daniel Elías Arias Bautista (Danidrvms) y Baruc Omar Castro Batista (Baru), será el himno de los corazones enamorados.