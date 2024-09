Muere a los 88 años el cantautor y actor Kris Kristofferson

Kris Kristofferson, un becario Rhodes con un estilo de escritura hábil y un carisma rudo que se convirtió en una superestrella de la música country y un actor de primera línea de Hollywood, falleció a los 88 años.

Kristofferson murió en su casa de Maui, Hawái, el sábado, según informó la portavoz de la familia, Ebie McFarland, en un correo electrónico.

McFarland dijo que Kristofferson murió en paz, rodeado de su familia. No se informó la causa.

A finales de los años 60, el nativo de Brownsville, Texas, escribió clásicos del country y el rock 'n' roll como "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" y "Me and Bobby McGee". Kristofferson era cantante, pero muchas de sus canciones eran más conocidas por haber sido interpretadas por otros, ya sea Ray Price cantando "For the Good Times" o Janis Joplin cantando a todo pulmón "Me and Bobby McGee".

Protagonizó junto a Ellen Burstyn la película de 1974 del director Martin Scorsese "Alice Doesn't Live Here Anymore", protagonizó junto a Barbra Streisand "A Star Is Born" de 1976 y actuó junto a Wesley Snipes en "Blade" de Marvel en 1998.

Kristofferson, que podía recitar de memoria las obras de William Blake, entretejió intrincadas letras de música folk sobre la soledad y el tierno romance en la música country popular. Con su pelo largo, sus pantalones acampanados y sus canciones de contracultura influenciadas por Bob Dylan, representó una nueva generación de compositores de música country junto con colegas como Willie Nelson, John Prine y Tom T. Hall.

“No hay mejor compositor vivo que Kris Kristofferson”, dijo Nelson en una ceremonia de entrega de premios BMI en 2009. “Todo lo que escribe es un estándar y todos vamos a tener que vivir con eso”.

Kristofferson se retiró de las actuaciones y las grabaciones en 2021, y solo hizo apariciones ocasionales como invitado en el escenario, incluida una actuación con la hija de Cash, Rosanne, en la celebración del 90 cumpleaños de Nelson en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en 2023. Los dos cantaron "Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again)", una canción que fue un éxito para Kristofferson y un elemento básico en vivo durante mucho tiempo para Nelson, otro gran intérprete de su obra.

Nelson y Kristofferson unirían fuerzas con Johnny Cash y Waylon Jennings para crear el supergrupo country “The Highwaymen” a partir de mediados de la década de 1980.

Kristofferson fue boxeador ganador de los Golden Gloves, estrella del rugby y jugador de fútbol americano en la universidad; obtuvo una maestría en inglés en el Merton College de la Universidad de Oxford en Inglaterra; y voló helicópteros como capitán en el ejército de los EE. UU., pero rechazó un nombramiento para enseñar en la Academia Militar de los EE. UU. en West Point, Nueva York, para dedicarse a la composición de canciones en Nashville. Con la esperanza de entrar en la industria, trabajó como conserje a tiempo parcial en el estudio Music Row de Columbia Records en 1966, cuando Dylan grabó temas para el influyente álbum doble "Blonde on Blonde".

En ocasiones, la leyenda de Kristofferson era más grande que la vida real. A Cash le gustaba contar una historia, en su mayoría exagerada, de cómo Kristofferson aterrizó un helicóptero en el jardín de Cash para darle una cinta de “Sunday Mornin' Comin' Down” con una cerveza en una mano. A lo largo de los años, en entrevistas, Kristofferson dijo con todo respeto hacia Cash que, si bien aterrizó un helicóptero en la casa de Cash, el Hombre de Negro ni siquiera estaba en casa en ese momento, la cinta de demostración era una canción que nadie cortó en realidad y, sin duda, no podría volar un helicóptero con una cerveza en la mano.

En una entrevista de 2006 con The Associated Press, dijo que tal vez no habría tenido una carrera sin Cash.

“Cuando todavía estaba en el ejército, en el backstage del Grand Ole Opry, le di la mano y decidí que volvería”, dijo Kristofferson. “Fue electrizante. Me tomó bajo su protección antes de grabar ninguna de mis canciones. Grabó mi primer disco, que fue disco del año. Me puso en el escenario la primera vez”.

Una de sus canciones más grabadas, “Me and Bobby McGee”, fue escrita a partir de una recomendación del fundador de Monument Records, Fred Foster. Foster tenía en mente un título para la canción, “Me and Bobby McKee”, en honor a una secretaria que trabajaba en su edificio. Kristofferson dijo en una entrevista en la revista “Performing Songwriter”, que se inspiró para escribir la letra sobre un hombre y una mujer que viajan juntos después de ver la película de Federico Fellini, “La Strada”.

Joplin, que tenía una relación cercana con Kristofferson, cambió la letra para convertir a Bobby McGee en un hombre y grabó su versión pocos días antes de morir en 1970 por una sobredosis de drogas. La grabación se convirtió en un éxito póstumo número uno para Joplin.

Los éxitos que grabó Kristofferson incluyen "Watch Closely Now", "Desperados Waiting for a Train", "A Song I'd Like to Sing" y "Jesus Was a Capricorn".

En 1973 se casó con la también compositora Rita Coolidge y juntos tuvieron una exitosa carrera como dúo que les valió dos premios Grammy. Se divorciaron en 1980.

La formación de los Highwaymen, con Nelson, Cash y Jennings, fue otro punto crucial en su carrera como intérprete.

“Creo que yo era diferente a los demás porque llegué a esto como fan de todos ellos”, dijo Kristofferson a la AP en 2005. “Les tenía respeto cuando todavía estaba en el ejército. Cuando fui a Nashville eran como mis grandes héroes porque eran gente que se tomaba la música en serio. No sólo que me grabaran, sino que fuera amigo de ellos y trabajara codo a codo con ellos era algo irreal. Era como ver tu cara en el Monte Rushmore”.

El grupo publicó sólo tres álbumes entre 1985 y 1995. Jennings murió en 2002 y Cash murió un año después. Kristofferson dijo en 2005 que hubo conversaciones sobre reformar el grupo con otros artistas, como George Jones o Hank Williams Jr., pero Kristofferson dijo que no habría sido lo mismo.

“Cuando miro hacia atrás ahora, sé que escuché a Willie decir que fue el mejor momento de su vida”, dijo Kristofferson en 2005. “En mi caso, me gustaría haber sido más consciente de lo breve que sería ese tiempo. Fueron varios años, pero aun así fue como un abrir y cerrar de ojos. Ojalá hubiera apreciado cada momento”.

Entre los cuatro, sólo Nelson está vivo.

Las letras políticas y mordaces de Kristofferson a veces dañaron su popularidad, especialmente a fines de la década de 1980. Su álbum de 1989, "Third World Warrior", se centró en América Central y en lo que la política de los Estados Unidos había provocado allí, pero los críticos y los fanáticos no estaban entusiasmados con las canciones abiertamente políticas.

Dijo durante una entrevista con la AP en 1995 que recordaba a una mujer quejándose de una de las canciones que comenzaba con matar bebés en nombre de la libertad.

“Y les dije: ‘Bueno, ¿qué los hizo enojar? ¿El hecho de que yo lo dijera o el hecho de que lo hiciéramos? Para mí, se enojaron conmigo porque les conté lo que estaba pasando”.

Como hijo de un general de la Fuerza Aérea, se alistó en el ejército en la década de 1960 porque se esperaba que lo hiciera.

“Yo estaba en el ROTC en la universidad, y en mi familia se daba por sentado que haría el servicio militar”, dijo en una entrevista con AP en 2006. “Debido a mi pasado y a la generación en la que crecí, el honor y el servicio a tu país se daban por sentados. Por eso, más tarde, cuando empiezas a cuestionar algunas de las cosas que se hacen en tu nombre, resulta particularmente doloroso”.

Hollywood tal vez haya salvado su carrera musical. Aún así, logró publicidad a través de sus apariciones en cine y televisión, incluso cuando no podía permitirse salir de gira con una banda completa.

El primer papel de Kristofferson fue en “La última película”, de Dennis Hopper, en 1971.

Tenía una afición por los westerns y usaba su voz grave para interpretar a protagonistas atractivos y estoicos. Fue el atractivo interés amoroso de Burstyn en “Alice Doesn't Live Here Anymore” y una trágica estrella de rock en una relación problemática con Streisand en “A Star Is Born”, un papel que repitió Bradley Cooper en la nueva versión de 2018.

Fue el joven delincuente protagonista de la película de 1973 Pat Garrett and Billy the Kid del director Sam Peckinpah, un camionero del mismo director en Convoy de 1978 y un sheriff corrupto en Lone Star del director John Sayles de 1996. También protagonizó uno de los mayores fracasos financieros de Hollywood, Heaven's Gate, un western de 1980 que superó el presupuesto en decenas de millones de dólares.

Y en una rara aparición en una película de superhéroes, interpretó al mentor del cazador de vampiros de Snipes en "Blade".

En una entrevista con AP en 2006, describió cómo consiguió sus primeros trabajos como actor cuando actuó en Los Ángeles.

“Resultó que mi primer concierto profesional fue en el Troubadour de Los Ángeles, como telonero de Linda Rondstadt”, dijo Kristofferson. “Robert Hilburn (crítico musical del Los Angeles Times) escribió una reseña fantástica y el concierto se prolongó durante una semana”, dijo Kristofferson. “Venía mucha gente del mundo del cine y empecé a recibir ofertas de cine sin experiencia. Por supuesto, tampoco tenía experiencia en la interpretación”.