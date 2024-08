Sabrina Carpenter consolida su característico pop chicloso en su sexto disco 'Short n' Sweet'

La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter lanzó este viernes su nuevo disco 'Short n' Sweet', el sexto álbum de su carrera en el que mantiene su esencia pop chicloso y hace un guiño a su estatura.

"¡'Short n' Sweet' es oficialmente suyo ahora! Me siento muy afortunada de que cada vez que escribo un nuevo disco aprendo un poco más sobre mí misma y puedo crear desde ese lugar", celebró la cantante estadounidense en sus redes sociales.

El nuevo álbum incluye un total de 12 canciones, entre ellas 'Taste', 'Good Graces' y 'Coincidence', que llevaron a Carpenter a sentarse en un estudio de grabación junto a compositoras como Amy Allen y Julia Michaels.

El lanzamiento del disco estuvo acompañado de la salida del video del sencillo 'Taste', en el que aparece junto a la actriz Jenna Ortega ('Wednesday') y se pelean por un chico mientras se les ocurren formas horripilantes de asesinarse entre ellas.

'Short n' Sweet' viene impulsado por los éxitos 'Please Please Please' y 'Expresso', que han copado las primeras posiciones de las listas de plataformas de escucha digitales.

Tras destronar al rapero Eminem en las tendencias de Billboard, la cantante estableció un nuevo récord al convertirse en la solista femenina más joven en la historia en mantener simultáneamente los puestos número 1 y número 2 en la lista oficial de sencillos a la edad de 25 años, superando a Ariana Grande.

Carpenter (Quakertown, 1999) surgió originalmente como muchos otros talentos musicales de la cantera de Disney Channel y hace casi una década que lanzó su primer disco, 'Eyes Wide Open' (2015). La artista ha acompañado a la estrella Taylor Swift como telonera en parte de su gira mundial 'The Eras Tour'. EFE