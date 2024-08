Frank Ceara regresa a la balada romántica con la canción “Tú no sabes”

El artista Frank Ceara regresa a la balada con el lanzamiento al mercado de su nueva canción "Tú no sabes", un tema de corte romántico, autoría de Elena Ramírez.

La canción cuenta con la música de Carlos Luis y arreglos de Su-Chan Sang, quien se valió de tres instrumentos de cuerda para expresar el más profundo sentimiento humano.

“Para mí es una maravilla poder grabar esta canción, que 1996 cuando grabé el tema Portada, que salió en la producción ´Loco Loco´, una combinación del prodigioso encuentro de Elena Ramírez y Carlos Luis, y en esta oportunidad regreso con este tema y que es una canción parecida a Portada, que fue un exitazo”, expuso Ceara en un comunicado de prensa.

“Tú no sabes” sale al mercado en todas las plataformas digitales acompañada de un videoclip dirigido por Mario Alejandro Hernández Ceara, en el que participan los bailarines Pablo Peña y Diana Dopico, con una coreografía de Pablo Peña.

Carlos Luis, en la guitarra; Milena Zvkovic, en el chelo y Militza Iankova en el violín, virtuosos que han sabido transmitir con su ejecución instrumental los sentimientos de cada verso de esta hermosa tonada. La mezcla es de Allan Leschhorn y la masterización de Ronnie Torres.

Es una balada escrita hace más de 25 años, que estuvo reservada para Maridalia Hernández, y que Ceara ha permitido que vea la luz al grabarla y lanzarla al mercado. Con esta canción Ceara regresa a sus orígenes de la balada, género musical que en sus inicios, como solista, ha sido su fuerte.

“Con Tú no Sabes conmemora lo que comencé haciendo con mucho cariño y con mucho entusiasmo, aunque estoy haciendo música tropical y me encanta, pero la balada, definitivamente, me define mucho”, recordó

Otro de motivo de felicidad del artista es que tiene la dicha de trabajar el tema con un equipo de profesionales de alto nivel y gente que ama como Su-Chan Sang, quien es hijo del maestro Pengbian Sang, su director musical. Grandes artistas Carlos Luis y Elena Ramírez, con sus sobrinos Mario Alejandro y Mario Arturo Hernández Ceara, quienes produjeron el videoclip.

También destacó el honor de contar con el talento de la violinista y chelista, y sus destacados bailarines. El tema se estrenó en el programa “Luna llena”, que se transmite de lunes a viernes por Radio Televisión Dominicana.Frank Ceara

Regresa a la balada romántica con la canción “Tú no sabes”