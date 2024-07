La Luca presenta "Hasta cuando": Un viaje musical y visual inspirado en el Caribe

Oriana Lucas, conocida artísticamente como "La Luca", lanza su nuevo sencillo titulado "Hasta cuando". Este tema, una cumbia fusión tropical, ya cuenta con un video musical que resalta los vibrantes colores del Caribe. La Luca, quien ha encontrado en la música una de sus mayores pasiones, combina en este proyecto sus experiencias y raíces caribeñas.

En 2024, La Luca se lanza audazmente con "Hasta cuando", una canción escrita en colaboración con Daniel Gómez y Gabriel Pagán, quien también es productor del tema junto al dominicano "YMF". Esta canción, que evoca los colores y ritmos del Caribe, es un reflejo de sus experiencias y raíces como venezolana y latina.

En el video musical de "Hasta cuando", La Luca quiso mostrar la vida y la cultura típica del pueblo caribeño de playa. La historia relata y muestra la vida cotidiana en estos lugares, desde los colmados hasta las cervezas, el motor y los cocos en la playa. Aunque el video fue filmado en la República Dominicana, La Luca, siendo de Venezuela y habiendo crecido en el Caribe, refleja sus propias costumbres y experiencias. Este video sirve como una introducción para quienes no conocen estas costumbres y como un recordatorio nostálgico para aquellos que se sientan identificados.

Inspiración y trayectoria

Criada entre playas y música, Oriana Lucas ha encontrado en estos elementos la mayor fuente de inspiración para su carrera musical. Su viaje profesional comenzó en 2017, cuando se graduó en Vocal Performance en el Musicians Institute en Hollywood, Los Ángeles, California, consolidando su formación musical.

En 2019, participó en "La Voz US" en Miami, Florida, pero su trayectoria se vio interrumpida por la pandemia en el año 2020. Durante este tiempo, Oriana Lucas viajó entre República Dominicana y Miami, reforzando su identidad como artista. Entre 2020 y 2022, colaboró con diversos artistas y productores, incluyendo a su pareja, el cantautor dominicano Gabriel Pagán, lanzando temas como "Contigo no me da miedo" y "Río".

La Luca promete seguir deslumbrando con su talento a lo largo de 2024, presentando más canciones que reflejan su pasión y creatividad.