Dahián el Apechao participa en tema de Karol G: "Es una lección para los merengueros dominicanos"

El merengue está de moda entre artistas extranjeros que incursionan en este ritmo dominicano y hasta pelean por él.

La discusión la iniciaron los fanáticos de Rosalía cuando Karol G lanzó el 20 de junio “Si antes te hubiera conocido”, un tema con sonidos similares a “Despechá”, lanzado por la española en agosto del año 2022.

Sin embargo, la situación no se trata de un plagio, ya que aunque ambas canciones suenan parecidas, no tienen la misma letra.

En la controversia también se han visto involucradas Yailin y Farina. La primera porque anunció que está por estrenar un merengue próximamente y la otra por su viralidad en redes sociales con “El Caballito” junto a Oro Sólido.

Sobre por qué hay merengues que coinciden en el sonido, Dahián El Apechao explicó en una entrevista en El Cuartico Podcast de LISTÍN DIARIO que esto se debe a que no están hechos con una orquesta de merengue en vivo, como ocurrió cuando él y sus músicos colaboraron con Bad Bunny en “Después de la playa” (mayo 2022). Además que están creados por productores urbanos que no conocen a profundidad cómo realizar un auténtico merengue.

“Pueden parecerse un poco porque esas canciones son secuencias, eso lo está haciendo un productor urbano, realmente los productores urbanos no tienen el grajo que tenemos nosotros los dominicanos haciendo merengue”, puntualizó.

“Por eso Bad Bunny vino aquí y se metió a un estudio con músicos de aquí y grabó aquí. La comparación siempre la van hacer mientras se escuchen instrumentos como secuencia, que no son reales, son instrumentos que se hacen a base de una computadora y un programa”, recalcó.

Dahián también reveló a El Cuartico Podcast que el mánager del artista urbano Amenazzy, Tito Flow, quien lo contactó para trabajar con Bad Bunny, también fue el responsable de su acercamiento con Karol G.

El merenguero de calle contó que varios de los integrantes de su agrupación salieron en el video musical que Karol G grabó de su nuevo tema “Si antes te hubiera conocido” en San Pedro de Macorís, República Dominicana, pero que él no pudo participar frente a las cámaras por compromisos con otro artista internacional.

“En las tomas que hicieron en San Pedro está el pianista mío, el güirero, el conguero y el bajista”, señaló Dahian.

“Es que viene algo más fuerte con otro artista internacional. También hay algo con Jowell y Randy”, expresó Dahián.

“Nosotros grabamos, pero realmente lo único que se grabó fue la base y en un futuro hay posibilidad que se pueda hacer en vivo, ya que eso viene siendo una secuencia”, detalló.

LECCIÓN PARA MERENGUEROS

Dahián define como una lección para los merengueros dominicanos la forma en la que artistas internacionales como Karol G, Farina, Bad Bunny, Rosalía, Manuel Turizo, Maluma, Becky G, Shakira y Kali Uchis son atraídos por la cultura criolla y deciden incursionar en el merengue.

De igual manera, Dahian admitió que quienes generan ruido y controversias obtienen mayor apoyo, pero confía en que algún momento esa problemática pueda cambiar y que los que pertenecen a las generaciones anteriores del merengue puedan añadir modernidad a sus creaciones sin dejar perder su esencia.

“Hay cosas buenas para el merengue, lo que pasa es que los merengueros de este país no tienen visión, no quieren dar la vuelta como tiene que ser, no quieren unirse, mira como Dios le está dando galletas sin café. Mira como vinieron artistas de otras culturas a involucrarse en la de nosotros y ellos sí están internacionalizando el merengue y poniéndolo donde tiene que estar”, aseguró.

No quiere responderle a El Sujeto

Acerca de las declaraciones de El Sujeto sobre el merengue que Dahián le hizo a Bad Bunny, el cual catalogó como “mal hecho”, dijo que prefiere no responderle a El Sujeto debido a que trabajaron juntos.

“Él no puede decir eso porque los números están ahí”, mencionó.

“Ahí se refleja lo que está pasando con nuestro género que los mismos pioneros dañan la vaina, él debería sentirse orgulloso porque el pianista de él que vino de Villa Altagracia sin ni uno logró el éxito tan grande con Bad Bunny”, añadió.

Asimismo, Dahián recordó que una muestra de su talento es el tema “Weje weje”, que hasta el momento continúa dejando buenos frutos en la carrera de El Sujeto, siendo el más popular de su repertorio.

“Yo le hice los arreglos de ese disco y él todavía está comiendo de ahí”, abundó.