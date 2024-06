¡El merengue vive! Artistas extranjeros de otros géneros apuestan al ritmo dominicano

El merengue está vivo. Este ritmo autóctono de República Dominicana y que varias leyendas de este país lo dieron a conocer a través del mundo, ha despertado atención de reconocidos artistas extranjeros de otros géneros.

Aunque en el “patio” muchos opinan que el merengue murió, otros que necesita ayuda, y están quienes dicen que el género de la güira y la tambora siempre estará vigente, lo cierto es que hay una nueva camada de artistas jóvenes que han apostado por este ritmo y le han dado otra dimensión posicionándolo en importantes listas de reproducción.

Las artistas más recientes que se han dejado seducir por el merengue son las colombianas Karol G y Farina, pero antes apostaron a este ritmo musical, Bad Bunny, Rosalía, Manuel Turizo, Maluma, Becky G, Shakira, entre otros.

Karol G "si antes te hubiera conocido"

Karol GInstagram

La Bichota incursionó en el merengue con su nuevo tema “Si antes te hubiera conocido”, el mismo que grabó el videoclip semanas atrás en San Pedro de Macorís.

La canción, que desde ya proclaman como el “hit” del verano y es una colaboración con Coca Cola, que fue estrenada el 20 de junio y cuenta con casi cuatro millones de reproducciones solo en YouTube.

“Si antes te hubiera conocido” habla sobre una persona con quien ella quiere estar, pero no puede porque tiene novia y se pregunta qué hubiera sido de ellos si se hubieran conocido antes de que él se comprometiera con alguien más.

El videoclip se desarrolla, en lo que parece ser un colmadón y en las calles del sector Miramar, en San Pedro de Macorís.

Farina Y oRO SÓLIDO "El caballito"

Farina cambia de nombre a FarianaFuente externa

A inicios de junio, Farina sorprendió con su cambio de nombre (ahora es Fariana) y su incursión en un nuevo ritmo musical: merengue.

La artista colombiana presentó ‘El caballito’, un merengue donde hace dueto con la legendaria banda dominicana ‘Oro Sólido’, y que se ha mantenido tendencia en redes sociales.

La colaboración con Oro Sólido se da desde la invitación de Fariana a los dominicanos, quienes después de varios años regresan a la escena musical sumando un toque auténtico y tradicional a la canción, que cuenta con un videoclip filmado en Miami, con la participación estelar de Chiky Bom Bom.

Becky G Y OMEGA "ARRANCA"

Omega y Becky G, Billboard Latinoamérica.

La artista estadounidense de origen mexicano Becky G también apostó por el merengue, en esta ocasión un mambo de calle junto al dominicano Omega “El Fuerte”.

"Arranca" es un contagioso merengue con fusión de ritmos que grabó con el dominicano, fue lanzado en marzo del año pasado y cuenta con 44 millones de reproducciones en YouTube.

El video fue grabado en Boca Chica con un equipo de producción compuesto solo por mujeres dominicanas.

ROSALÍA "DESPECHÁ"

Rosalía lanza la esperada "Despechá".

En 2022 Rosalía lanzó “Despechá”, un mambo en el que destaca que bebió de la savia rítmica de los dominicanos Juan Luis Guerra, Fefita la Grande y Omega.

Con este tema, la española Rosalía superó los mil millones de streams en Spotify, convirtiéndose en la primera artista española en lograr este hito con una canción en solitario.

En las listas de Billboard, “Despechá” se convirtió en su segunda canción en alcanzar el No. 1 en Tropical Airplay, después de “La fama”. Además, entró en el Billboard Hot 100 en el No. 63, en el Billboard Global 200 en el No. 6 y en el Billboard Global Excl. U.S. en el No. 3.

Solo en YouTube cuenta con más de 521 millones de reproducciones.

“Doy las gracias por haber podido viajar en estos últimos años y haber aprendido de músicas de otros lugares entre ellos RD (República Dominicana), donde artistas como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra u Omega me han inspirado y que sin ellos esta canción no existiría”, afirmó la catalana hace dos años.

De hecho, Omega llegó a grabar con Rosalía, pero de la noche a la mañana se encontró con que la disquera le comunicó que el tema sería lanzado solo en voz de ella.

BAD BUNNY "DESPUÉS DE LA PLAYA"

Bad Bunny abre los Grammy.

El artista puertorriqueño Bad Bunny llevó por primera vez el merengue a los Grammy.

“Después de la playa” un merengue de calle con arreglos de Dahian “El Apechao” puso a bailar a famosas luminarias de la jet set internacional. También lo paseó por el mundo como cierre de su famosa gira “World’s Hottest Tour”.

La versión de Bad Bunny, que actualmente cuenta con 121 millones de vistas en YouTube, fue celebrada en el país, incluyendo a veteranos merengueros como Milly Quezada.

MANUEL TURIZO Y Marshmello "el merengue"

Marshmello y Manuel Turizo. Foto: Fuente externa

Manuel Turizo y el dj estadounidense Marshmello grabaron el tema “Merengue”, canción que se anotó de inmediato su primer No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard. Con este merengue, publicado en marzo de 2023, El dj logró su primer número 1 esta lista.

Cuenta con más de 212 millones de vistas en YouTube.

En mayo del 2023 el colombiano Sebastián Yatra lanzó la canción “Vagabundo” con Manuel Turizo y Beéle, un merengue para pasar “un despecho bailable”. Cuenta con 188 millones de visitas en YouTube.

maluma "coco loco"

Maluma.

Maluma tampoco se quedó atrás y presentó “Coco loco”, un merengue urbano y pegadizo que formó parte álbum "Don Juan", y alcanzó 67 millones de reproducciones en YouTube, también debutó en la lista Latin Airplay de Billboard.

shakira y el cata "loca"

Gran momento. El Cata con Shakira cuando vino a su estudio en 2010.

La primera en dejarse contagiar de merengue fue Shakira. Hace 13 años la barranquillera llamó la atención del público con el tema “Loca”, en colaboración con el artista dominicana El Cata, la canción llegó en español y en inglés y logró posicionarse en todos los rankings musicales de la época.

Después de Shakira, el ex dúo venezolano Chino y Nacho se hizo popular por canciones como “Mi niña bonita”, un tema en merengue que se convirtió en un clásico.