¿Quién fue Omar Geles, el cantante de vallenato que dejó "Los Diablitos" tras su conversión?

Omar Antonio Geles Suárez, mejor conocido como Omar Geles, fue un cantante, acordeonista y compositor colombiano de vallenato, que murió el martes en la Clínica Erasmo de Valledupar tras sufrir un problema cardíaco mientras hacía deporte.

Su carrera inició cuando formó la agrupación "Los Diablitos" en 1985, junto al vocalista Miguel Morales, quien más tarde salió del grupo y fue reemplazado por Jesús Manuel Estrada.

Finalmente, "Los Diablitos" cambió de nombre en 2004, rebautizándose como "La Gente de Omar Geles" luego de la conversión al cristianismo del músico.

En junio de 2023, Geles reveló en una entrevista en el canal de YouTube VICSARI que "dejé a los diablitos precisamente porque conocí a Jesucristo y lo recibí en mi vida y le prometí nunca más Diablito".

Entre los temas más populares de Geles, se encuentran "Los caminos de la vida", "Vuela por otro rumbo", "Tú vas a volar", "Lo que quiero eres tú", "Déjala", "Cuídala Dios", "No me dejes morir", "Tarde te conocí", "No voy a llorar", "Cuando casi te olvidaba", "La mitad de mis días" y otros.

En 1985, Omar Geles ganó el Festival de la Leyenda Vallenata en la categoría semiprofesional, también resultó ganador de Rey de Reyes Semiprofesional en 1987, y rey profesional en 1989. Obtuvo el segundo lugar en el segundo Festival Rey de Reyes en 1997.

FAMILIA

Omar Geles fue considerado como un padre ejemplar y tuvo siete hijos en total: Daniel, Stephanie, José Jorge, José Juan, José Mario, Isabella y Omar Yesid.

Su primera esposa, Liliana Carrillo Soto, y madre de dos de sus retoños, falleció en mayo de 2023 a causa de cáncer.

Con Maren Garcia, quien es su viuda, tuvo tres niños.