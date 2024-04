Nicky Jam regresa al reggaetón de la vieja escuela en "Cangrinaje" junto a Trueno

Nicky Jam, uno de los pionero de la música urbana, une fuerzas con el fenómeno argentino Trueno para presentar su más reciente sencillo "Cangrinaje". Este nuevo tema marca un momento especial en la industria, llevando a los aficionados de regreso a las raíces del reggaetón, ese sonido crudo y vibrante que caracterizó los primeros pasos de Nicky Jam en su ascendente carrera artística.

"Cangrinaje" se presenta como un homenaje a la era dorada del reggaetón, fusionando el estilo único y carismático de Nicky Jam con la energía fresca y contestataria de Trueno. La producción de este tema estuvo a cargo de Jorge Alberto Erazo, conocido en el ámbito musical como "Jorge Milliano", quien ha logrado capturar la esencia de una época y traerla al presente con un sonido que promete no solo hacer vibrar a los fieles seguidores del género, sino también conquistar a nuevas audiencias.

El lanzamiento de "Cangrinaje" se acompaña de un videoclip oficial grabado en la ciudad de Miami, Florida. Este proyecto audiovisual es el resultado de la visión creativa de Andrea Rodríguez en la producción, y una dirección magistral a cargo de Simon Brand, Sergio de Ávila y Jerome Lehouco. Juntos, han logrado encapsular la esencia de "Cangrinaje" en imágenes.

Sobre Nicky Jam:

Nicky Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, se destaca como uno de los pioneros del reggaetón. A los 11 años, lanzó su primer álbum "Diferente a los demás", y desde entonces ha escalado a la cima del género, gracias a hits como “Yo no soy tu marido” y “Me voy pal party”. A pesar de una pausa de tres años por dificultades personales, reapareció en 2013 con una imagen renovada y el lanzamiento de hits radiales como "Travesuras" y "Voy a beber".

Su colaboración en 2015 con Enrique Iglesias en "El Perdón" se convirtió en un éxito internacional, liderando la lista Hot Latin Songs de Billboard. En 2016, "Hasta el Amanecer" dominó como la canción latina del año. En 2017, presentó su álbum “Fenix” y el sencillo “El Amante”, ambos aclamados internacionalmente y galardonados con múltiples certificaciones de platino.

En 2018, no solo obtuvo tres nominaciones al Latin Grammy, sino que también participó en “Te Boté Remix”, logrando ser el video más visto en YouTube. Ese año, interpretó junto a Will Smith y Era Istrefi la canción oficial del Mundial de la FIFA. Su serie autobiográfica “El Ganador” y su séptimo álbum “Íntimo” se lanzaron a finales de 2019, y regresó a la actuación en 2020 con “Bad boys for life”.

Su álbum más reciente, “Infinity”, lanzado en 2021, resalta su versatilidad. En 2022, su Infinity Tour fue un éxito global y su sencillo “Sin Novia” se viralizó. Ese mismo año, fue honrado en los Latin Billboards. El 2023 continuó con su éxito, destacándose lanzamientos como "Toy a mil" y colaboraciones con artistas como Maluma y The Chainsmokers. Además, "Calor", su última canción con Beelé, ha sido un hit en redes sociales, coincidiendo con el homenaje de recibir las llaves de su ciudad natal, Lawrence, y el anuncio del "Centro de Artes y Música Nicky Jam", consolidando su legado en la industria.

Premios

2022 Salon de la Fama (Latin Billboards).

2019 Premio Lo Nuestro

2019 Premio Billboard (5)

2018 Premio Billboard

2017 Premio Lo Nuestro

2016 iHeart Radio Music Award “Latin Song Of The Year” – Discurso de Aceptación

2016 Premios Lo Nuestro (3)

2016 Latin Billboard Awards (7)

2015 Latin Grammy “Best Urban Performance” – El Perdon

2015 Latin American Music Awards (3)

2015 Premios Tu Mundo(2)

Sobre Trueno:

Nacido y criado en La Boca (Buenos Aires), Trueno es considerado una figura central de la nueva ola de artistas con una visión propia del rap y el hip hop saliendo de Latinoamérica. Tras su revolucionario impacto como campeón coronado de la edición 2019 de la Red Bull Batalla de los Gallos y las Freestyle Master Series, Trueno se embarcó inmediatamente en la conquista de la dominación mundial. Trueno dejó una huella innegable con lanzamientos posteriores como su elogiado “Bzrp Music Sessions, Vol. 16”, que rápidamente se convirtió en el freestyle con más vistas en todo el mundo, y su álbum debut ‘Atrevido.’

En 2021, Trueno llevó el #AtrevidoTour a los escenarios, culminando su álbum debut con giras por España, Uruguay, Argentina, Chile y México con mucho éxito.

Luego, Trueno lanzó su aclamado segundo álbum, ‘Bien o mal’, que incluye el éxito “Un paso” junto a J Balvin. El álbum ha acumulado más de 1.300 millones de reproducciones a nivel mundial. Aumentando aún más el éxito del álbum, Trueno estrenó su anticipado Tiny Desk (Home) Concert; recibió una nominación al Latin Grammy® 2022 en la categoría de “Mejor Canción Rap/ Hip Hop” por su éxito “Dance Crip”; y realizó su primera gira por Estados Unidos con su gira sold out “Bien o mal US Tour”. La gira del álbum concluyó con un histórico espectáculo de regreso a casa, con tres noches de entradas agotadas en el estadio Luna Park de su ciudad natal, Buenos Aires.

Trueno siguió rompiendo barreras culturales a lo largo de 2023 con los lanzamientos de “F*ck El Police (Remix)” junto a Cypress Hill. Trueno hizo historia llevándose a casa cuatro premios claves en los Premios Gardel, incluyendo el Gardel de Oro por ‘Bien o mal’. Tras un año lleno de éxitos con una gira mundial, Trueno anunció su próximo álbum con el lanzamiento de “No Cap”, un sencillo en colaboración con Colors. Hasta ahora, Trueno ha preparado el camino para la llegada de su tercer álbum de estudio con los sencillos “Ohh Baby” y “Tranky Funky”. Con una obra fuertemente influenciada por los legendarios pioneros del género, la misión de Trueno de demostrar el impacto duradero del hip hop sobre la juventud de hoy en día ha demostrado una y otra vez ser un éxito total. Trueno llega con todas sus fuerzas, con un nuevo sencillo junto a Nicky Jam, un nuevo álbum que saldrá el 24 de mayo y una gira mundial que se anuncia inminente. Todo esto antes de cumplir 22 años.