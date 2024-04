Peso Pluma invita a Becky G y Arcángel en un Coachella que "roban" Billie Eilish y Shakira

El cantante mexicano Peso Pluma encendió el escenario principal del festival Coachella con sus corridos tumbados y homenajeó a los pioneros de la música mexicana en una edición que recibió inesperadamente a Billie Eilish y a Shakira.

"¡Arriba la cultura mexicana!, ¡Arriba los corridos cabrones!, ¡Arriba México!", gritó Hassan Emilio Kabande, el nombre real del cantante nacido en Jalisco (México), al interpretar 'Lady Gaga', mientras detrás de él aparecían imágenes de figuras fundamentales de la música mexicana como Chalino Sánchez, Valentín Elizalde o Jenni Rivera.

Rodeado de bailarines, entre ráfagas de fuego y vestido de blanco, Kabande cantó algunas de sus canciones más populares como 'La bebé', o 'Rubicon', así como temas en los que explícitamente hace referencia al narcotráfico como 'AMG' o 'El Gavilán'.

Su espectáculo estuvo lleno de músicos en vivo y la presencia de invitados especiales como Becky G a quien describió como "la primera mujer" que lo ayudó en la industria antes de cantar su tema 'Chanel', Junior H, con quien interpretó 'El Azul', y el puertorriqueño Arcángel con quien presentó su más reciente colaboración 'Peso Completo'.

El gran regreso de Lana Del Rey y el "robo" de focos de Shakira y Billie Eilish

La aparición sorpresa de Shakira en la actuación de Bizarrap para cantar su éxito 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', en la que habla de su ruptura con el exfutbolista español Gerard Piqué, fue uno de los momentos más inesperados del festival.

Después de que el productor argentino tocara temas como 'Mamichula', de Trueno y Nicki Nicole, o las sesiones con Nathy Peluso y L-Gante, la colombiana tomó el escenario y aprovechó para anunciar que en noviembre dará inicio a una gira de conciertos titulada igual que su más reciente disco: 'Las mujeres ya no lloran'.

Otra presencia imprevista de la noche fue la de Billie Eilish como invitada en la actuación de Lana Del Rey, quien este viernes vivió su gran regreso a Coachella, diez años después de su último show en el festival que se lleva a cabo en el Empire Polo Club.

Eilish interpretó su canción 'Ocean Eyes' y 'Video Games', uno de los temas más icónicos de Del Rey.

"Ella es la voz de mi generación y de su generación. Estoy muy feliz de poder cantar mi canción favorita con ella", dijo Del Rey al presentar a la cantante de 22 años.

Del Rey tuvo una triunfante entrada en motocicleta y durante su actuación portó un vestido azul cielo lleno de destellos y deleitó a sus miles se seguidores con temas como 'Born to Die', 'Doin' Time' o 'Young and Beautiful'.

Nuevos talentos

Artistas emergentes también brillaron durante el primer día del festival como la puertorriqueña Young Miko quien temprano tomó el escenario principal para cantar temas como 'Classy 101' o 'Chulo pt.2' con mucho público presente y sin artistas invitados.

Asimismo, Chappell Roan desbordó la carpa Gobi en donde explosivamente interpretó 'Casual' o 'Naked in Manhattan', mientras que Sabrina Carpenter alcanzó el último rayo de sol con su actuación en donde entonó éxitos como 'Feather'.

El dueto francés Justice, mezcló por más de una hora canciones como 'D.A.N.C.E', o 'We Are Your Friends', mientras que L'Imperatrice puso a bailar a los presentes con su rock electrónico y futurista de temas como 'Danza Marilù' o 'Agitations tropicales'.

Coachella se celebra este fin de semana y los mismos artistas repetirán sus actuaciones del 19 al 21 de abril.