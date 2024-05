J Noa estrena interpretación de su sencillo "Arrogante", del álbum "Mátense por la corona"

La estrella del rap dominicano nominada al Latin Grammy, J Noa, se une a la clase élite de ColorsXStudio con una interpretación de su nuevo tema “Arrogante” producido por el galardonado productor Trooko (Residente, Bad Bunny). ColorsXStudio, una plataforma de música con una estética única que destaca talentos excepcionales de todo el mundo, se centra en promover los nuevos artistas y los sonidos originales más distintivos.

“Estoy honrada de ser una de las pocas artistas de RD que ha sido invitada a presentarse en COLORS y estoy orgullosa de representar a mi país en una plataforma tan reconocida y respeta a nivel mundial,” expresa J Noa.

J Noa exuda fanfarronería en “Arrogante” desde la primera barra: “Lo que dicen de mí no me importa…total yo soy peor de lo que dijeron, pero al final del día son peor que yo…los mismos que fueron y contaron me metieron el pie…como no me caí lo que hicieron fue que me siguieron…soy un arma de doble filo tiran y brillan después se descularon.”

A mediados de abril, J Noa se presentó en el Festival Capitalia en Santo Domingo frente a 50 mil espectadores, su espectáculo más grande hasta la fecha. La estrella del rap fue la artista más joven y la única mujer en el cartel del festival, ganándose el respeto y la admiración de miles de nuevos fanáticos actuando junto a Juan Luis Guerra, Sting, Juanes y Residente.

Actualmente, J Noa se está preparando para lanzar su álbum debut, Mátense por la Corona, a través de Sony Music CAC el 23 de mayo y se unirá a Ana Tijoux en el Yerba Buena Gardens Festival en San Francisco, CA el 3 de agosto.