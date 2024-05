Leonel: El que se vende no tiene sentido de honor, ni vergüenza... eso se llama mega corrupción

El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) de lanzarse a la cacería de compra de dirigentes de otros partidos políticos.

Fernández indicó que esto se refleja en los resultados municipales obtenidos por la organización en 2020, cuando de solo 80 alcaldías pasaron a tener en este 2024 unas 113 alcaldías, tras ofrecerles a estos obras en favor de su comunidad y dinero.

“No conforme con eso, se lanzan a las cacerías de los dirigentes políticos de oposición, el PRM había sacado 80 alcaldes en el año 2020 y de repente llegan las elecciones de ahora del 2024 con 113 alcaldes ¿cómo es eso? Los compraban, les ofrecían millones y obras en los ayuntamientos", dijo al participar en el espacio "De cara al elector", de Listín Diario.

Video FP

Leonel Fernández

Aseveró que tiene conocimiento de esa situación, gracias a testimonios ofrecidos por algunos que “han resistido”.

¿Cómo yo lo sé? Por testimonios que la gente me han dicho, algunos que han resistido y me han dicho, yo estoy aquí vinieron y me ofrecieron, a esta misma joven, en el caso nuestro de la circunscripción uno, le ofrecieron 20 millones de pesos para que no presentara su renuncia a la candidatura ‘y lo tenemos que hacer para explotar a Leonel’, esa era la frase que usaban”, denunció.

Expresó que ese es el “método”, de "sonsacar" a los dirigentes, señalando el ejemplo del alcalde del municipio de Pedro Brand, Ramón Pascual Gómez, quien resultó electo con la Fuerza del Pueblo en febrero, para luego renunciar y sumarse al oficialismo.

“Un alcalde recién electo, acaba de ser elegido y de repente está con el oficialismo, eso no es posible. Es verdad que hay una degradación moral, es verdad que el que se vende no tiene sentido de honor, ni tiene vergüenza, pero también se está corrompiendo el sistema político nacional, cuando el gobierno estimula eso, eso se llama mega corrupción”, sostuvo.

Agregó que si el gobierno tiene intención de atacar a la corrupción, no debe acudir a la práctica de la que juzgó es la más grande corrupción.

“Usted está haciendo la más grande corrupción que existe en este país porque usted está erosionando la moral del sistema de partidos políticos”, indicó.