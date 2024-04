Tokischa participa en la banda sonora de "Rebel Moon II: La guerrera que deja marcas", de Netflix

Tokischa ha sido confirmada como parte de la banda sonora de la película de ciencia ficción y acción "Rebel Moon II: La guerrera que deja marcas", luego del exitoso estreno de "Rebel Moon I: La niña del fuego".

La rapera dominicana se unió al productor boricua Tainy para la creación de "Jalo!", el tema que aparece en el trailer oficial de la producción británica.

La historia llegará el 19 de abril a la plataforma de Netflix, con los papeles protagónicos de Sofia Boutella (Kora), Charlie Hunnam (Kai), Anthony Hopkins (Jimmy), Ed Skrein (Atticus Noble) y Charlotte Maggi (Sam, Sam) y bajo la dirección de Zack Snyder.

Según Collider:

Junto a Kora se encuentra un grupo de dedicados rebeldes que esperan poner fin al reinado de terror de la Madre Mundo. Esto incluye al alumno de Game of Thrones , Michiel Huisman, como Gunnar, el compañero de ciudad natal de Kora, ¡ Shazam! la estrella Djimon Hounsou como el ex líder militar Titus, el actor de The Host Bae Doona como el noble espadachín Nemesis, el miembro del elenco de Supergirl Staz Nair como el susurrador de criaturas Tarak y el ganador del Premio de la Academia Anthony Hopkins como el robot liberado Jimmy. También regresan para la secuela los peligrosos enemigos de Kora, incluida la estrella de Deadpool, Ed Skrein, como el sanguinario Atticus Noble y la estrella de Hawkeye, Fra Fee, como el malvado padre adoptivo de Kora, Balisarius.