Una amistad para siempre: "Por amor", Rafael Solano y Marco Antonio Muñiz se reencuentran

El pasado 3 de marzo Marco Antonio Muñiz cumplió 90 años y el músico dominicano, su amigo, Rafael Solano, se trasladó a México a cantarle “Celebro tu cumpleaños”, canción dominicana escrita por Ramón Rafael Casado Soler.

Solano, que el próximo 10 de abril estará cumpliendo sus 93 años, no lo pensó dos veces y junto a algunos familiares llegó al país azteca, a la casa de Marcos Antonio, a celebrar con su “pana full”.

Lo sucedido allí fue una aventura. Así lo compartió su hija Patricia Solano al conversar con LISTÍN DIARIO.

Los buenos amigos, que en la década del 60, recorrieron el país entero, Solano tocando piano y Muñiz con una guitarra, guardan en sus memorias innumerables cuentos y anécdotas.

Esa noche las horas se hicieron cortas porque entre relatos, anécdotas y canciones los nonagenarios celebraron una amistad que ha perdurado más de 50 años, y que germinó cuando Muñiz hizo suya la emblemática composición “Por amor”, de Solano. Y es gracias a su interpretación que el tema comenzó recorrer el mundo, siendo la canción dominicana más internacionalizada, grabadas en varios idiomas y numerosos artistas. Así lo hizo saber el intérprete de “Adelante” cuando sorprendió a los dominicanos con un hermoso escrito, en su cuenta de Instagram, dedicado al maestro y compositor dominicano, agradeciéndole el gesto de su visita, de ir a compartir a México, un momento de su vida memorable.

“En esta reunión de nonagenarios donde quizás nuestro cuerpo no responde como antes, la memoria musical brilló y se hizo presente; esa no se olvida, esa sigue intacta. A través de la memoria musical pudimos transportarnos a esa hermosa joya del Caribe donde se gestaron tantos bellos e innumerables recuerdos y música fabulosa”, escribió el artista mexicano.

Video "Por amor", Marco Antonio Muñiz. Video.



Marco Antonio, quien conoce a la perfección la idiosincrasia dominicana gracia a la gran cantidad de amigos que cosechó a lo largo de su dilatada carrera y presencia aquí, tituló su escrito “Reunión de Tígueres, Rafael Solano y Marco Antonio Muñiz”, en donde comparte el inicio de esta amistad y el dato histórico de cuando conoció y grabó la canción “Por Amor”, en 1969.

LO ESCRITO POR MUÑIZ

“En días pasados me llené de gozo con una visita inesperada. El maestro Rafael Solano me dio el enorme regalo de venir a México a visitarme, a llenarme de recuerdos, a cantar conmigo, a compartir la mesa y a recalcar lo intacto de nuestra larga amistad. Nos conocimos en los años 60 después de que su hermosa canción “Por amor” ganara el primer Festival de la Canción Dominicana, celebrado en 1968, con la interpretación de Niní Cáffaro. Tuve el privilegio de escucharla estando en su país e inmediatamente le comuniqué que la incluiría en mi repertorio. El disco “Ay Querida” estaba por salir a la venta en el año de 1969, pero moví cielo, mar y tierra con la compañía disquera RCA Víctor para integrar “Por Amor” y darle una connotación especial. La canción me había cautivado y estaba seguro que sería un éxito. No me equivoqué.

Tampoco me equivoqué al incluir a Rafael en la fila especial de mis amigos. Nacido en Puerto Plata, República Dominicana y autor de más de un centenar de composiciones de diferentes géneros de corte romántico, folklórico, religioso y merengue, es sobre todo un hombre de una pieza que siempre me ha demostrado su cariño y su maestría.

En esta reunión de nonagenarios donde quizás nuestro cuerpo no responde como antes, la memoria musical brilló y se hizo presente; esa no se olvida, esa sigue intacta. A través de la memoria musical pudimos transportarnos a esa hermosa joya del Caribe, donde se gestaron tantos bellos e innumerables recuerdos y música fabulosa. Estoy convencido de que mientras permanezca la música en nuestros corazones, siempre hay un hasta pronto, un hasta mañana. Gracias Rafael”.

ÚLTIMO CONCIERTO EN RD

La última actuación de Muñiz en Santo Domingo fue en 2011, en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, en el marco de la celebración del décimo aniversario de la Cámara Domínico- Mexicana de Comercio.

Con esta presentación el gran intérprete estableció un récord en ser el artista que se ha presentado aquí en siete décadas diferentes.

El “As de la Canción” visitó el país desde 1958 y es el único artista extranjero que se ha presentado consecutivamente en suelo dominicano durante 53 años.

Muñiz tiene grandes amigos y se ha servido de destacados compositores dominicanos como Rafael Solano, Mario de Jesús (fallecido), Manuel Troncoso (fallecido) y Leonor Porcella de Brea.

Marco Antonio Muñiz (Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 1933), apodado “El embajador del romanticismo” y “El lujo de México”, es cantante, principalmente de baladas románticas.

Su voz es de una tesitura de barítono la cual llega a unas notas graves poderosas.

Muñiz comienza en 1960 su carrera como solista con los temas “Luz y sombra” y “Escándalo”.

En 1965, ya como solista reconocido y consolidado, comienza una gira tras otra que lo llevarían a los escenarios más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y España; cosechando éxitos como: “Adelante”, “Compréndeme”, “Capullito de Alhelí”, y “Por Amor”, entre otros.