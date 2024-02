Catálogo de artistas extranjeros en grabar bachata se amplía

La bachata, que a mediados del siglo pasado era menospreciada como música de cabaret y de “mujeres de vida alegre”, hoy anda por el mundo en boca de populares artistas, no solo dominicanos, sino extranjeros.

En el último año, Chayanne, Luis Fonsi, Marc Anthony, Gerardo Lares, Kany García y Young Miko se han enamorado del ritmo dominicano y se han sumado a la moda con nuevas fusiones en busca de mantener vigencia este 2024.

Ya antes habían grabado Manuel Turizo, Rosalía junto a The Weeknd (“La fama”), Chanel y Abraham Mateo (“Clavaíto”), C. Tangana en colaboración con Nathy Peluso (“Ateo”) y Camilo a dúo con El Alfa (“Bebé”), entre otros.

“Bailando bachata”, tema de repunte de la gira del famoso artista puertorriqueño Chayanne, lanzado en mayo del 2023, ha sido la punta de lanza de esta nueva etapa del artista. La semana pasada Chayanne celebró en sus redes sociales los más de 650,000 “usos” en TikTok con esta melodiosa bachata.

Con sus 54 años y como buen bailarín que es, Chayanne viene ensayando y practicando como se baila el ritmo dominicano. El pasado jueves estuvo sensacional en Premios Lo Nuestro. Su actuación con el tema de moda “Bailando Bachata” con el que ha regresado en grande a los escenarios tras el lanzamiento de su primer disco en nueve años, “Bailemos otra vez”.

El artista anunció un nuevo tour durante la gala de Premio Lo Nuestro, donde fue galardonado por su tema “Bailando bachata”en la categoría Canción Tropical del Año.

Kany y Miko

De mundos musicalmente distintos y alejadas de la música de amargue la baladista e intérprete del pop/rock, Kany García y la urbana Young Miko se han unido en su nueva colaboración musical, “En esta boca”, una bachata, aderezada de fusiones, que une por primera vez a las artistas puertorriqueñas.

Según la prensa boricua se trata de “una bachata que promete cautivar corazones y dejar una huella indeleble en la escena musical latina. Esta colaboración marca el inicio de una emocionante nueva era para ambas artistas, que continúan inspirándose con su talento y creatividad.”

Kany García es una conocida por su estilo distintivo y sus letras profundas, junto a Young Miko, una emergente figura en el panorama musical urbano de Puerto Rico.

Un álbum de bachata

Los medios de comunicación lo califican como una manera de innovar en su repertorio el hecho de que Luis Fonsi se atreva en su nueva producción discográfica a atreverse con el género de bachata.

Su decisión se debe a que “los latinos tienen un gran movimiento, baile y ritmo. Cada canción tiene una influencia de ese ritmo, porque es la excusa para ponernos a bailar, porque es tiempo de que todos queremos pasarla bien”, dijo en una entrevista.

El primer promocional de su nuevo disco es el tema “Bésame”, el cual es una mezcla de pop, bachata y reggaetón.

La letra fue compuesta por Luis Fonsi, Andres Torres, Mauricio Rengifo, Keityn y Myke Towers.

“El tema habla de un juego, entre hombre y mujer, este en el que dices se que me está usando para los fines de semana, la verdad no me molesta, yo juego tu juego, pero si te quieres quedar, quédate, interesante entre nosotros dos, hay una química chévere”, detalló el cantante.

Buscando el sazón de la bachata el 31 de enero la estrella boricua eligió el popular río o balneario Fula, ubicado en Bonao, Monseñor Nouel, como locación de su próximo proyecto audiovisual.

Fonsi fue visto por residentes de la zona, quienes captaron su visita.

“Aquí estamos hoy haciendo algo bonito con gente bonita”, escribió Fonsi junto a emojis de la bandera dominicana.

Marc Anthony

De la salsa a la bachata así inició Marc Anthony este 2024, el astro lanzó su sencillo y videoclip “Punta Cana”.

La información asegura que el famoso artista “muestra una exploración cautivadora de uno de los géneros más famosos de la música tropical, donde combina hábilmente elementos tradicionales de la bachata con su estilo distintivo y su fascinante voz”.

La nueva canción es una coproducción de Marc Anthony y Sergio George y la unión de los creadores musicales resalta una profundidad y un atractivo únicos en la composición.

Líricamente, “Punta Cana” se adentra en el ámbito de la nostalgia y el anhelo. Retrata ingeniosamente las complejidades de un amor pasado, evocando un profundo anhelo por el resurgimiento de lo que alguna vez fue un hermoso romance. “Punta Cana” se incluirá en el nuevo álbum de Marc Anthony, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2024.

Un mexicano en bachata

También en México la bachata es el ritmo sensación, por eso no es casualidad que el cantante mexicano Gerardo Lares se dejó seducir por el género del amargue y grabó la bachata “Vámonos pa’ la noche”, autoría del compositor Alejandro Martínez, arreglos de David Paredes y mezcla de Polo Parra.

El vídeoclip que fue dirigido por King David y se rodó en locaciones de Juan Dolio y Puerto Plata. Además de esta canción, Lares suena con insistencia en la radio dominicana con la bachata “El Alumno”, una colaboración con el bachatero dominicano Elvis Martínez.