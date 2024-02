Las conexiones de Taylor Swift con los deportes se remontan a sus primeros días

Años antes de que Taylor Swift se convirtiera en la superestrella mundial que se ha convertido en la comidilla de este Super Bowl , ella era solo una joven cantante de Wyomissing, Pensilvania, feliz de tocar su guitarra y actuar como telonero de los eventos deportivos más importantes en la ciudad como el U.S. Open, NASCAR, la Serie Mundial.

No es necesario realizar complicados lanzamientos de tickets .

Swift estuvo vinculada a Francis Scott Key antes que a Travis Kelce en sus años de formación, mientras la artista sin contrato buscaba cualquier tipo de descanso cantando el himno nacional frente a tantas multitudes como pudo encontrar.

Envió sus demos “a todas partes”, le dijo a Rolling Stone en 2008.

"Cuando tenía 11 años, se me ocurrió que el himno nacional era la mejor manera de presentarse frente a un grupo grande de personas si no tienes un contrato discográfico", dijo Swift. “Así que comencé a cantar el himno nacional en cualquier lugar que pudiera”.

Swift tuvo una conexión con los Filis de Filadelfia al principio de su carrera, tanto en las ligas mayores como en las menores.

Cantó el himno ante 45,900 fanáticos en el Juego 3 de la Serie Mundial de 2008 , un juego que los Filis ganaron en su camino hacia su último campeonato. Tim McGraw (su nombre también es el título de uno de los primeros éxitos de Swift) entregó el balón del juego. Swift se unió a otras luminarias de Filadelfia, Patti LaBelle y John Oates, como cantantes del himno de la Serie Mundial 2008.

Antes de eso, Swift hizo un corto viaje desde su casa de seis habitaciones (aproximadamente 5 millas) para aparecer en juegos Doble-A de los Reading Phillies en 1999 y 2007.

Llevó botas de vaquero y un gorro tejido para su himno del 5 de abril de 2007, con algunos de los nombres más famosos de las menores presentes para el día inaugural.

Tocó una versión simplificada de la canción en el césped detrás del plato mientras las mascotas Change-Up the Turtle, Blooper the Hound Dog y Bucky the Beaver estaban solemnemente de pie con sus patas delanteras derechas y otros apéndices en sus prodigiosos pechos.

Swift saludó triunfalmente a la multitud junto a Screwball, con su gorra "R" torcida y su característica lengua roja colgando de su barbilla.

Los fanáticos del béisbol en el área ahorraron mucho dinero en esos días para ver a Swift en concierto, aunque fuera solo una canción.

Pero, ¿quién hubiera esperado que, mientras equipos de todos los niveles se agitan entre cantantes de himnos noche tras noche, uno de ellos saldría como ganador de 14 premios Grammy, incluido cuatro veces ganador de álbum del año?

Rob Hackash trabajó para Reading en varios departamentos, en particular como director de comunicaciones, durante 21 años. Dijo esta semana que Swift se destacó frente al micrófono, incluso a una edad tan joven.

"Para tomar prestada la frase de un viejo explorador, ella tenía cierta presencia en el montículo", dijo.

Hackash dijo que el equipo trabajó principalmente a través de la familia de Swift, incluidos sus padres Scott y Andrea, para conseguir una aparición.

"Todos mis recuerdos tienen cariño a los Swift en general", dijo Hackash. "(Su padre) quería que ella cantara el himno frente a una multitud. Su primer juego de Reading fue una especie de trampolín para grabar algo en cinta y enviarlo a los Sixers. Esa fue la razón por la que vinieron a nosotros. Siempre "Recuerdo a Scott como un buen tipo, un buen padre. Ella tomó las riendas de ahí y finalmente terminó con los Sixers".

Swift recibió la llamada para el gran momento y cantó el himno en un partido de los Sixers el 5 de abril de 2002.

Allen Iverson no jugó en ese partido, pero Swift estuvo allí a los 12 años, vestida con una sudadera con la bandera estadounidense y una diadema en la cancha central frente a 20,754 fanáticos.

Los 76ers obsequiaron a Swift bolsas de lona llenas de recuerdos, incluida una camiseta firmada por miembros del equipo.

"Mi mamá y yo estábamos saltando, estábamos muy emocionados", dijo Swift a The Reading Eagle para un artículo del 19 de abril de 2002. “Realmente me encanta hacer ese tipo de cosas. Es una descarga de adrenalina”.

¿Qué tan grande fue el paso adelante para su carrera con los Sixers? El mes anterior, The Reading Eagle señaló que Swift hizo otra interpretación del himno, solo en Wyomissing High School para un partido de baloncesto entre profesores de la escuela y miembros de la comunidad.

La ex gerente de operaciones de juegos de los Sixers, Kathy Drysdale, dijo en 2002 que la voz de Swift llamó su atención inmediatamente en una cinta enviada por Scott Swift.

"Su voz es tan fuerte y poderosa a los 12 años", dijo Drysdale. “La miras y piensas: '¿Eso salió de su boca?'”

Swift logró la actuación.

Matt Cord ha sido la voz de los 76ers como su locutor público desde 1998. Rápidamente sacó una foto en su teléfono de una joven Swift cantando el himno en el Wells Fargo Center cuando le preguntaron por ella y recordó las instrucciones específicas que tenía para ella. introducción.

“Ella era de Wyomissing, Pensilvania, y yo no conocía esa ciudad”, dijo Cord desde su asiento junto a la cancha. “Su padre estaba aquí y dijo: 'Solo di Lectura'. Así que elegí la lectura. La presentamos como una estrella del country de Reading”.

La historia de Reading Eagle terminó con una nota esperanzadora, donde el escritor Jeremy Carroll señaló: "El mes pasado, los Swift viajaron a Nashville, donde distribuyeron (su) CD a compañías discográficas con la esperanza de conseguir un contrato discográfico".

Oh, ella firmó ese acuerdo y mucho más en los años venideros. Pero su carrera todavía estaba en su infancia (Swift lanzó su álbum debut a finales de 2006) cuando regresó a Reading para escuchar el himno, para deleite y sorpresa de la organización.

"En ese momento, el primer álbum ya estaba disponible, ya era enorme", dijo Hackash. “Me di cuenta de que esto era un gran problema. Teníamos jugadores de todas partes del país y esos muchachos, como los niños de Texas, los niños de Carolina del Sur, sabían muy bien quién era ella. Conocían la canción de 'Tim McGraw', la conocían a ella. Pensé, esto ha excedido nuestra pequeña área aquí. Por mucho”.

Por supuesto, Swift no ha olvidado sus raíces en los estadios de Pensilvania.

Sólo ahora puede causar un frenesí en los fanáticos mientras llena el Lincoln Financial Field, el hogar de los Philadelphia Eagles, como lo hizo durante tres noches en mayo pasado. Una noche, Swift saludó a los Eagles: “Chicos, vamos. Soy de Filadelfia ”, dijo a la multitud, aunque su alianza ahora es claramente con Kelce y los Kansas City Chiefs.