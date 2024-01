Britney Spears felicita a Justin Timberlake por su nuevo tema y se disculpa por las revelaciones de su libro

Britney Spears aprovechó el lanzamiento del nuevo tema de Justin Timberlake, "Selfish", para pedir disculpas por ciertas revelaciones publicadas en su libro The Woman in Me.

En una publicación de un video de Justin junto a Jimmy Fallon cantando la canción, Britney envió un mensaje dirigido al cantante tras acusarlo de haberla convencido de practicarse un aborto.

"Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si he ofendido a alguna de las personas que de verdad me importan, lo siento profundamente...", dijo Britney, quien ahora tiene su cuenta privada.

"También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake ‘Selfish’. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Posdata: ‘Sanctified’ es wow también", agregó.

"Selfish" es el sencillo del sexto álbum de estudio de Justin, que saldrá a la venta el 15 de marzo.

Hace unos días los fanáticos de Britney se propusieron volver a posicionar la composición de 2011 de su ídolo, la cual tiene el mismo nombre del estreno reciente de Justin como una venganza por lo ocurrido entre ellos cuando mantenían una relación.

Se recuerda que "La princesa del pop" contó en su libro que había quedado embarazada de su entonces novio, quien la instó para que abortara, a pesar de sus deseos de ser madre.