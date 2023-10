Las muy esperadas memorias de Britney Spears, “The Woman in Me”, se publicarán el martes y revelarán la visión personal de la superestrella del pop sobre eventos que se han desarrollado públicamente durante sus décadas como una de las figuras más analizadas de la vida estadounidense. junto con momentos privados que anteriormente mantuvo en secreto.

El libro, del que The Associated Press obtuvo una copia el jueves, detalla su infancia y su ascenso al estrellato, junto con sus matrimonios, su tutela judicial de casi 14 años e incluso una breve mención de un incidente en julio en el que fue golpeada en la cara por seguridad del jugador de la NBA Victor Wembanyama.

Gran parte de “La mujer en mí” se centra en el padre y los hijos, los maridos y novios, que han dominado su vida, para bien o para mal. Se dedican varios capítulos a su relación con Justin Timberlake, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura. En otros, narra su pelea por la custodia con su exmarido Kevin Federline y cómo alimentó lo que fue visto como un colapso público.

Spears habla mucho menos de los acontecimientos recientes y no menciona su divorcio pendiente de Sam Asghari , a quien describe sosteniendo su mano mientras se dirigía a un juez durante una audiencia clave que la liberó del control judicial en 2021.

En la dedicatoria inicial, escribe simplemente: “Para mis hijos, que son los amores de mi vida”.

Estos son algunos de los detalles revelados en “La mujer en mí”:

LOS AÑOS DE TIMBERLAKE

Justin Timberlake y Britney SpearsFuente externa

Durante un período del cambio de milenio, Spears y Timberlake fueron la pareja de moda de Estados Unidos. Como escribe Spears, estaban enamorados, pero la pureza era una fachada. “Hubo un par de momentos durante nuestra relación en los que supe que Justin me había engañado. Especialmente porque estaba tan enamorada y enamorada que lo dejé pasar, a pesar de que los tabloides parecían decididos a restregármelo en la cara”, escribe.

Aunque la prensa describió a Spears como la infiel, ella dice que solo abandonó la relación una vez, para besar al coreógrafo Wade Robson, lo que confirma un rumor largamente especulado.

También escribe sobre su embarazo y la consternación de Timberlake, reportados por primera vez en extractos publicados por People a principios de esta semana.

“Estoy seguro de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. El aborto fue algo que nunca hubiera imaginado elegir, pero dadas las circunstancias, eso es lo que hicimos”, escribe.

Decidieron que no iría al médico ni al hospital: “Era importante que nadie se enterara del embarazo o del aborto, lo que significaba hacer todo en casa”, escribe, añadiendo que no se lo dijeron a su familia.

Ella describe el dolor físico del aborto con medicamentos como “insoportable”.

“Seguí llorando y sollozando hasta que todo terminó”, escribe. “Me tomó horas y no recuerdo cómo terminó, pero veinte años después sí recuerdo el dolor y el miedo”.

MOMENTOS MUSICALES MÁGICOS

La canción que lanzó la carrera en solitario de Spears, "...Baby One More Time", se inspiró directamente en "Tainted Love" de Soft Cell. Spears lo estaba escuchando la noche antes de ir a grabar con el famoso productor sueco Max Martin (a quien Spears describe simplemente como "mágico"). Quería imitar el sonido del dúo de synthpop inglés, por lo que se quedó despierta hasta tarde, dando su voz. el tono frito y ronco que se volvería icónico.

El concepto del vídeo musical también fue idea suya. Jive Records quería que ella "interpretara a una astronauta futurista", escribe. "Les dije a los ejecutivos del sello que pensaba que la gente querría vernos a mis amigos y a mí sentados en la escuela, aburridos, y luego, tan pronto como sonaba la campana, boom, empezábamos a bailar".

DESCANSO

Ella dice que Timberlake rompió con ella a través de un mensaje de texto mientras hacía su álbum debut en solitario en 2002, "Justified".

“Empezó a ser muy distante conmigo. Creo que fue porque había decidido usarme como munición para su disco, por lo que le resultaba incómodo estar cerca de mí mirándolo con todo ese afecto y devoción”, escribe.

En el período posterior a la ruptura, Spears quedó aislada y escribió que experimentó "ansiedad social grave".

Se encontró viviendo sola en un apartamento en Nueva York durante unos meses y rara vez salía. (¿Uno de sus pocos visitantes? Madonna, quien ideó su beso de 2003 en los MTV Video Music Awards como un reclamo de autonomía personal).

No mucho después, Spears se sintió presionada por su padre para hacer lo que se convertiría en una infame entrevista con Diane Sawyer, en la que el presentador la empujaba a explicar lo que le hizo a Justin Timberlake para causarle “tanto dolor”.

"Me sentí como si me hubieran explotado", escribe, "colocada frente al mundo entero".

Los representantes de Timberlake no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

LUCHAS POR LA MATERNIDAD Y LA SALUD MENTAL

En 2004, Spears se casó con el bailarín Kevin Federline y tuvieron dos hijos juntos. Después del nacimiento de los niños, dice que sufrió depresión perinatal, presentando síntomas de tristeza, ansiedad y cansancio.

"Ser madre primeriza es un desafío suficiente sin tener que intentar hacerlo todo bajo un microscopio", escribe. "Con Kevin lejos tanto tiempo, nadie estaba cerca para verme girar, excepto todos los paparazzo de Estados Unidos".

La pareja se divorció en 2007.

UN ENFRENTAMIENTO DE CUSTODIA

Spears describe lo que ella llama un “equipo SWAT” que irrumpió en un baño donde sostenía a su hijo Jayden, de 16 meses, en lugar de devolvérselo a Federline como era necesario. El momento de enero de 2008 la llevó a ser hospitalizada en régimen psiquiátrico durante 72 horas y fue un factor importante en el establecimiento de una tutela judicial que se apoderó de su vida.

Dijo que en medio de una batalla por la custodia, sentía que Federline y sus abogados le estaban ocultando a sus hijos durante períodos cada vez más prolongados. Ya había metido a Sean Preston, de 2 años, en el auto de un guardia de seguridad que había ido a buscarlo cuando le “aterrorizó no volver a tener a los niños si se los devolvía”.

Fue entonces cuando ella huyó al baño.

“Simplemente no podía dejarlo ir. No quería que nadie se llevara a mi bebé”, escribe. "Antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando, un equipo SWAT con trajes negros irrumpió por la puerta del baño como si hubiera lastimado a alguien".

Un abogado de Federline no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios.

LA CABEZA RAPIADA

Britney Spears con la cabeza rapadaFuente externa

Otros momentos de su avance hacia la tutela fueron todo menos privados, y Spears expresa su opinión con un grado de emoción que antes mantenían bajo control quienes la rodeaban.

Dice que se afeitó la cabeza en un salón de Los Ángeles como un acto de rebelión contra los medios de comunicación, los paparazzi y su familia, quienes esperaban que ella se comportara como una estrella del pop bonita y apropiada a pesar de que estaba “loca con dolor” por la batalla por la custodia.

“Afeitarme la cabeza era una forma de decirle al mundo: Que te jodan”, escribe.

Unos días más tarde, en una gasolinera, atacó el coche de un fotógrafo con un paraguas.

Ella escribe que el hombre no dejaba de burlarse de ella y hacerle preguntas "terribles", incluido cómo se sentía al no ver a sus hijos, mientras sonreía, en "uno de los peores momentos de toda mi vida". Ella dice que él claramente estaba tratando de provocar una reacción y, a su pesar, le dio una.

"Ni siquiera se puede hacer daño con un paraguas", dice. "Fue un movimiento desesperado por parte de una persona desesperada".

SU PADRE TOMA EL CONTROL

Cuando el tribunal estableció la tutela en febrero de 2008, Spears dijo que su padre, con el poder de la ley detrás de él, estableció un control absoluto sobre sus decisiones de vida y sus finanzas, y en un momento incluso le dijo: "Ahora soy Britney Spears".

Spears dice que la obligó a romper con el fotógrafo con el que había estado saliendo y sometió a cualquier otra persona con la que quisiera salir a extensas verificaciones de antecedentes. Ella dijo que él persistentemente le decía que se veía gorda y le dio al personal que la rodeaba instrucciones estrictas de no permitirle ningún alimento no aprobado.

Pero dijo que sintió que desde el principio el acuerdo existía para que él pudiera pagarse generosamente, mientras que su mesada apenas le permitía comprar la cena para sus bailarines.

"Siempre le ha interesado el dinero", escribe.

Un abogado del padre de Spears declinó hacer comentarios. Pero James Spears ha dicho en múltiples presentaciones judiciales que solo actuó en su mejor interés.