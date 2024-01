Lista de las 20 mejores canciones de R&B, encabezada por Usher, D'Angelo y Beyoncé

Rolling Stone ha seleccionado las 100 mejores canciones de R&B (Rhythm and blues) del siglo XXI, que van desde su lanzamiento en el año 2000 a la actualidad, pero entre las primeras 20 están Usher y Beyoncé, exponentes de este género que han sido de los artistas más exitosos de este tiempo a nivel mundial.

En la primera posición está Usher con ‘Confessions Part II’, tema que se desprende de su álbum Confessions, ganador de diez discos de platino tras su estreno en 2004. Mientras que D’Angelo ocupa el puesto número 2 con su tema del año 2000 ‘Untitled (How Does It Feel)’.

Con ‘Dangerously in Love 2’ (2003), Beyoncé, quien aparece dos veces en el artículo y es considerada por muchos como la reina del R&B, también destaca ocupando el tercer lugar.

"A través de todas estas variantes musicales, lo que hizo grande al R&B en esta era ha sido lo que lo hizo grande en todas las épocas: cantantes increíbles que ponen su sello en canciones inolvidables. Para hacer nuestra lista de las 100 mejores canciones de R&B del siglo XXI, Rolling Stone convocó a un panel de empleados y críticos con un profundo conocimiento del género", dice el escrito de la revista.

En el listado también aparecen otros artistas como Alicia Keys, Michael Jackson, John Legend, SZA, Mariah Carey, Pharrell Williams y Jay-Z.

Lista de las 20 mejores canciones de R&B

Usher, ‘Confessions Part II’

D’Angelo, ‘Untitled (How Does It Feel)’

Beyoncé, ‘Dangerously in Love 2’

Mary J Blige, ‘Be Without You’

Mariah Carey, ‘We Belong Together’

Frank Ocean, ‘Thinkin Bout You’

Alicia Keys, ‘Fallin’

John Legend, ‘Ordinary People’

Erykah Badu, ‘Bag Lady (Cheeba Sac Radio Edit)’

Brandy, ‘Full Moon’

Miguel, ‘Adorn’

Pharrell Williams feat Jay-Z, ‘Frontin’

Daniel Caesar and H.E.R., ‘Best Part’

Beyoncé, ‘Love on Top’

Aaliyah, ‘Rock the Boat’

Maxwell, ‘Pretty Wings’

Toni Braxton, ‘He Wasn’t Man Enough’

Solange, ‘Cranes in the Sky’

SZA, ‘Snooze’

Michael Jackson, ‘You Rock My World’