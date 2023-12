Celine Dion ha perdido el control de sus músculos, dice su hermana

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce… Ella trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos", así reveló Claudette Dion los detalles sobre el estado de salud de su hermana Celine Dion, de 55 años, quien hace justamente un año dio a conocer que sufría del síndrome de la persona rígida, una condición que afecta el sistema nervioso central.

La también cantante de 75 años explicó, en la entrevista con el medio canadiense 7 Jours, que el síndrome de la persona rígida es una enfermedad poco estudiada y que solo la padece una persona en un millón, lo que hace que el proceso se vuelva más preocupante.

"En nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho", indicó.

El padecimiento implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente.

También impide que la artista pueda utilizar las cuerdas vocales.

Fue el 8 de diciembre de 2022 que Celine Dion anunció que pospondría su gira, prevista para febrero de 2023, a causa de un "problema neurológico muy raro".