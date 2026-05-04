Los invitados a la Met Gala se toman libertades artísticas con el código de vestimenta

Las invitadas a la Met Gala, desde Beyoncé hasta Naomi Osaka y Emma Chamberlain, no optaron por lo seguro este año, presentando obras de arte personalizadas en honor al código de vestimenta "La moda es arte".

Beyoncé dejó el sombrero de vaquero en casa y deslumbró con un vestido escultural de esqueleto hecho a medida por Olivier Rousteing, con una cola de plumas color crema y azul empolvado, y una corona de diamantes para "Queen Bey". La galardonada artista y su familia, Jay-Z y Blue, posaron juntos en la alfombra roja.

Osaka deslumbró al salir del Hotel Mark para la Gala con un espectacular vestido blanco ajustado de Robert Wun, de corte escultural, con hombreras exageradas, adornado con plumas rojas y un tocado a juego. Para completar su impactante look, las manos de Osaka estaban cubiertas de pintura roja que goteaba. Un diseño similar de Wun se exhibe en la exposición "Arte del Traje" del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte.

En las escaleras del Met, Osaka abrió su vestido y se quitó el tocado para revelar un espectacular atuendo. Deslumbró con un elegante vestido rojo bordado con cuentas y adornado con la forma de un cuerpo.

Chamberlain llegó luciendo un impresionante vestido de Mugler, diseñado por Miguel Castro Freitas y pintado a mano. La estrella estaba envuelta en una explosión de colores desde el escote hasta la cola en espiral de su vestido ceñido al cuerpo, con flecos que caían por los puños de la prenda de manga larga.

Con toda la expectación que rodea a "El diablo viste de Prada 2", la copresidenta de la Met Gala, Anna Wintour, optó por un elegante conjunto color menta, muy diferente del moderno azul cerúleo de la primera película. El look de Wintour incluía una capa de plumas y un vestido bordado de Matthieu Blazy para Chanel, que combinó con su característico corte bob y unas gafas de sol extragrandes.

Las otras copresidentas de la velada, Nicole Kidman y Venus Williams, optaron por looks más sobrios. Williams lució un deslumbrante vestido negro con escote Bardot y un espectacular collar de joyas, en homenaje a un retrato suyo realizado por Robert Pruitt para la National Portrait Gallery. La patrocinadora del evento, Lauren Sánchez Bezos, llegó con un vestido ajustado de Schiaparelli, que, según declaró a Vogue, estaba inspirado en la pintura de John Singer Sargent de 1884, "Madame X".

Referencias artísticas

Cuando los invitados no lucían obras de arte, hacían referencias a ellas. Chloe Malle, jefa de contenido editorial de Vogue Estados Unidos, lució un vestido naranja albaricoque de Colleen Allen inspirado en la pintura "Flaming June" de Sir Frederic Leighton. La actriz y escritora Lena Dunham colaboró con el diseñador de Valentino, Alessandro Michele, para crear su vestido rojo de plumas, que representaba su interpretación de "Judith decapitando a Holofernes". Dunham contó a Vogue que, de niña, visitaba el Museo Metropolitano de Arte los domingos y admiraba las pinturas de la sección renacentista.

«Una de mis pintoras favoritas de esa época es Artemisia Gentileschi, que era una de las pocas mujeres que pintaban profesionalmente en aquel entonces», declaró a Vogue. «Así que le envié algunas imágenes a Alessandro, y como es un genio, en lugar de vestirme como ella, me dijo: "En realidad eres la salpicadura de sangre cuando... Judith le corta el cuello a un hombre"».

Las estrellas también celebraron el código de vestimenta con sus accesorios. La actriz y musa de la moda Gwendoline Christie se cubrió el rostro en la alfombra roja con una máscara de su propia cara, mientras que la estrella del pop Katy Perry abrió y cerró su máscara con forma de esgrima para sonreír a las cámaras.

Venus Williams no fue la única invitada en romper la cuarta pared con una referencia artística a sí misma. Fue una tendencia de la noche: Amy Sherald, miembro del comité organizador de la gala, lució un diseño de Thom Browne inspirado en su propia obra de arte, y la estrella del pop Sabrina Carpenter vistió un vestido de Dior con tiras de la película "Sabrina" de 1954.

La moda como lienzo

Algunas invitadas dieron rienda suelta a su vena artística al transformar sus vestidos en auténticas obras de arte. Los seguidores de TikTok siguieron de cerca cómo Jessica Kayll, diseñadora de coloridas batas de seda, terminaba de pintar su vestido en los días previos a la gala. Kayll plasmó su propia versión del famoso cuadro de los nenúfares de Monet directamente sobre su vestido para la ocasión.

Mientras que sus compañeras de reparto de "El diablo viste de Prada 2" optaron por un estilo clásico en negro, Anne Hathaway causó sensación con su vestido palabra de honor de Michael Kors, hecho a medida e inspirado en la cultura griega, que estaba pintado a mano con una paloma de la paz.

“Ella es la diosa de la paz”, declaró Kors a Vogue.

Cuerpo vestido

En lugar de lucir obras de arte, las modelos exhibieron sus cuerpos tonificados como parte de la temática de la exposición "Arte del Vestuario", que celebra las representaciones artísticas del cuerpo. Las supermodelos Gigi Hadid e Irina Shayk lucieron atuendos reveladores en la alfombra roja.

Bad Bunny se disfrazó por completo, llevando un bastón y vistiendo como una versión mayor de sí mismo con canas y maquillaje para simular arrugas. El artista bromeó con Vogue diciendo que le tomó 53 años terminar el look. Y la supermodelo Heidi Klum, conocida por llevar sus disfraces de Halloween a otro nivel, demostró la misma dedicación en la Gala del Met al llegar como una estatua cubierta con una tela.

Kim Kardashian, conocida por sus elecciones de moda que realzan su figura, lució una placa corporal metálica de color naranja brillante de los años 60 diseñada por Allen Jones.

A diferencia de la alfombra azul del año pasado, la de este año parecía haber sido olvidada intencionadamente por el paso del tiempo, con hierba trepando por los escalones. La alfombra presentaba parches de hierba crecida que asomaban entre los escalones de piedra, arbustos bien cuidados que bordeaban la barandilla lateral y glicinias blancas que colgaban del techo. A la entrada de la alfombra, en grandes macetas de terracota, se erguían flores moradas en macetas.

Los códigos de vestimenta de ediciones anteriores de la Gala han rendido homenaje a diseñadores y se han inspirado en la literatura. El año pasado, el arte de la sastrería fue protagonista con el código de vestimenta "Hecho a medida para ti". Este prestigioso evento recauda fondos para el Instituto del Traje del Met , y cada año el código de vestimenta de la gala se inspira en la exposición de primavera del Instituto.

La exposición "Arte del vestuario", que se podrá visitar esta primavera, "examinará la importancia central del cuerpo vestido".

La relación entre la moda y el arte no siempre ha sido bien vista. La historiadora del arte y autora Nancy Hall-Duncan escribe en su libro "Art X Fashion: Fashion Inspired by Art" que en el siglo XIX el arte se percibía como clásico y la moda como frívola.

Cuando Yves Saint Laurent organizó la primera exposición de moda del Met en 1983, la muestra recibió fuertes críticas. Desde entonces, el museo ha albergado innumerables exposiciones de moda a lo largo de los años, y otros museos de todo el mundo han seguido su ejemplo. El Louvre presentó su primera exposición de moda, «Louvre Couture», el año pasado.

El código de vestimenta establecido por Wintour y el curador del Costume Institute del Met, Andrew Bolton, es la confirmación definitiva de que la moda es arte, declaró Hall-Duncan a Associated Press.

“¿No es un paso de gigante?”, dijo. “Sin duda, cambiará las percepciones”.