Clarissa Molina se pronuncia sobre la muerte de Deivy Abreu, el chofer de camión de basura

En los últimos meses, Clarissa Molina ha utilizado sus redes sociales para exponer temas sociales que afectan a la sociedad dominicana.

Luego de la muerte Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien fue interceptado por una turba de motoconchistas tras un supuesto roce vehicular con un motorista, la comunicadora se pronunció sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

"Acabo de ver el video de los animales en motores que perseguían al pobre hombre y se me revolvió el estómago. ¿Qué les hace pensar a esos animales que pueden comenter un acto como ese? No me cabe en la cabeza", confesó.

"Él solo estaba trabajando honradamente, lo sacaron del camión dentro del mismo Palacio de Justicia gritando por ayuda, nadie lo ayudó, lo apuñalaron, nuevamente pidió ayuda mientras se desangraba, y nadie lo ayudó. Nadie. Qué tristeza...", añadió.

Foto compartida por Clarissa Molina en sus historias de Instagram.

"Señor, ten a David Carlos Abreu Quezada en tu gloria y que en paz descanse. En sus últimas palabras, aclamaba a ti Dios", concluyó.

En un video que circula en las redes sociales, se observa el momento en que Abreu Quezada ingresa al recinto del Palacio de Justicia buscando refugio; sin embargo, al verse obligado a detener la marcha, fue alcanzado por sus agresores, quienes le propinaron las estocadas con arma blanca que le ocasionaron la muerte.