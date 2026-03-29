Supermodelo Arlenis Sosa se convierte en madre por primera vez

La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anunció que se convirtió en madre de un niño junto a su esposo, John McCarty.

“Cuatro semanas con nuestro precioso bebé. Nuestro mejor regalo Te amamos infinitamente. Gracias a todos por el amor y el apoyo desde su llegada”, publicó Sosa junto a varias fotografías con el nuevo miembro de la familia.

Fue en octubre del 2025 que la modelo compartió que estaba en la dulce espera.

"¡No podemos esperar a conocer a nuestro dulce angelito! Llegando el 2026", escribió Sosa para anunciar su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía posando junto McCarty con El Morro de Monte Cristi de fondo.

Sosa y McCarty se casaron por la iglesia el pasado 27 de febrero en Punta Cana.

La modelo también estuvo casada por el jugador estadounidense de baloncesto Donnie McGrath.