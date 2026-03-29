Supermodelo Arlenis Sosa se convierte en madre por primera vez
La modelo compartió la noticia en sus redes sociales.
La supermodelo dominicana Arlenis Sosa anunció que se convirtió en madre de un niño junto a su esposo, John McCarty.
“Cuatro semanas con nuestro precioso bebé. Nuestro mejor regalo Te amamos infinitamente. Gracias a todos por el amor y el apoyo desde su llegada”, publicó Sosa junto a varias fotografías con el nuevo miembro de la familia.
Fue en octubre del 2025 que la modelo compartió que estaba en la dulce espera.
"¡No podemos esperar a conocer a nuestro dulce angelito! Llegando el 2026", escribió Sosa para anunciar su embarazo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía posando junto McCarty con El Morro de Monte Cristi de fondo.
Sosa y McCarty se casaron por la iglesia el pasado 27 de febrero en Punta Cana.
La modelo también estuvo casada por el jugador estadounidense de baloncesto Donnie McGrath.