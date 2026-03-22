“Pero tenemos pan”, la frase de Santiago Matías que generó malestar en venezolanos

"Pero tenemos pan", la frase de Santiago Matías en referencia a la derrota de República Dominicana frente a Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, donde Venezuela venció a la selección estadounidense.

Durante una transmisión en vivo en Instagram y en una publicación, el empresario y creador de contenido dominicano respondió al pelotero venezolano Maikel García, quien afirmó que el triunfo de su equipo le pertenecía únicamente a su país y no a toda Latinoamérica tras la pregunta de periodistas de LISTÍN DIARIO entorno a la opinión que merecía que los latinos se sentía representados por él y sus compañeros.

El comentario de Matías generó malestar en la artista Diosa Canales, el comunicador Wender Enrique Villalobos, la modelo Ana Karina Millán y otros venezolanos.

La vedette pidió al youtuber que se disculpe con Venezuela y lo acusó de tener doble discurso, según ella, un día rechazar la dictadura y al día siguiente burlarse de dicha situación política. Asimismo, señaló que tenía "cariño" por el creador del reality "La casa de Alofoke", donde participó el año pasado y fue expulsada.

"Sí es cierto que en el 2017 no teníamos pan, pero como dice la palabra de Dios, después del desierto viene la tierra prometida y hoy gracias a Dios estamos en un nuevo tiempo, de abundacia y libertad, pero hay algo mucho peor que eso y es un hombre sin palabra porque un hombre sin palabra no tiene valor, como lo que tú eres, que no respetas códigos y sé muy bien porque te lo digo y tengo pruebas", dijo Canales en un video.

"De verdad a mí me entristece, porque yo te agarré cariño y pensaba que eras diferente, pero recuerda que el enaltecido será humillado y el humillado será enaltecido", concluyó.

Por otro lado, Ana Karina Millán, modelo y presentadora radicada en República Dominicana, comentó el post de Canales.

"Venezuela no necesita disculpas de ese señor, eso es bueno que pase para saber lo que cada quien tiene en su corazón, y su pensar no es el de la mayoría de los Dominicanos. Venezuela y República Dominicana son países hermanos", escribió.

De igual manera, Wender Enrique Villalobos compartió un clic donde apoyó a Canales y catalogó como "miserable" la acción de Matías.

"Que sigan tus abundancias, que sigan tus riquezas, que sigan tus éxitos. Y Venezuela va a pasar esta tormenta, como en efecto está pasando, y Venezuela va a tener libertad, y mucho más de ello, yo sueño con que todos los venezolanos tenga pan en su mesa", expresó.

Desde este viernes, Canales y Matías han protagonizado intensos dimes y diretes en redes sociales, donde el influencer anunció que excluirá de sus próximos proyectos de temporada a a ciertos “grupos étnicos” por las pasadas experiencias con extranjeros.