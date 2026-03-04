“Nos vamos a defender”: El Diario.es reacciona a demanda de Julio Iglesias por denuncias en su contra

El Diario.es informó que se defenderán de la demanda de conciliación interpuesta por el cantante Julio Iglesias en su contra, tras una investigación donde exempleadas del artista lo denuncian de abusos sexuales en su residencia de República Dominicana, que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia.

A través de una publicación, el director del medio español, Ignacio Escolar, afirmó que inician un proceso largo, pero está convencido de que las autoridades terminarán por darle la razón.

“Empieza ahora un largo, caro y complejo proceso penal, pero estoy convencido de que los tribunales nos acabarán dando la razón. No me arrepiento en absoluto de haber publicado esta noticia; era nuestra obligación”, cita.

Explicó que se trata de una demanda de conciliación, un trámite previo para presentar luego una querella penal por injurias y calumnias, donde, además de indemnizar al artista, los periodistas que llevaron a cabo la investigación pueden enfrentarse a prisión.

“Para evitar la querella, en esa demanda de conciliación, Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos, que rectifiquemos, que reconozcamos que, como periodistas, no lo hicimos bien. No somos infalibles y podemos cometer errores, pero en este caso no tenemos nada que rectificar. Nos reafirmamos en todos los artículos que hemos publicado. Aunque amenace con un proceso penal, no nos vamos a retractar”, agrega.

Expresó que el archivo de las investigaciones del caso que reposan en la fiscalía española no desmiente su información y que el caso no ha tenido continuidad debido a falta de competencias jurisdiccionales.

Defiende que la investigación publicada es “rigurosa, contrastada y veraz”, un trabajo que inició en 2023 y que no solo cuenta con testimonios de las afectadas, sino de documentos y pruebas médicas de enfermedades de transmisión sexual.

Asimismo, señaló que intentaron contactarse con el artista once días antes de la publicación y ni él o su equipo de abogados accedió a responder.

“Toda nuestra información no ha pasado solo por el filtro de elDiario.es. En 2025, se sumó a la investigación el equipo de Univision, en Estados Unidos. Sus periodistas –Federica Narancio, Esther Poveda y el co-ganador del premio Pulitzer Gerardo Reyes– volvieron a revisar cada detalle. Volvieron a entrevistar a las mujeres, esta vez en vídeo, y aportaron nuevas fuentes”, puntualiza el escrito.

Denuncia que la demanda interpuesta en su contra incluye falsedades, como que participaron en la denuncia ante la fiscalía, lo que niega, alegando fueron las victimas asesoradas por abogados quienes tomaron la decisión.

Además de Escolar, están siendo demandadas las periodistas Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez, quienes deberán realizar una indemnización de 200 millones de euros por los daños y perjuicios, cifra que asegura los llevaría al cierre de sus operaciones por quiebra.

“No es fácil enfrentarse a un proceso judicial así, por mucho que supiera que podría ocurrir, por mucho que hayamos hecho las cosas bien. No es la primera ocasión, no será la última, pero nunca te acostumbras a esta forma de presión. Está en juego todo lo que tenemos, todo lo que hemos construido. Te quita el sueño, pero no las ganas de seguir”, dice la publicación.