Hermana mayor de Karol G dice su papá "golpeaba" a su mamá

Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, expuso en redes sociales supuestos maltratos de su esposo a quien acusa de querer quitarle a su hija Sophia y que su familia lo apoya.

También confesó que aguantó los maltratos de su esposo, Jaime Llano, debido a que en su casa su papá, Guillermo Giraldo "Papá G", también golpeaba a su mamá, Martha Navarro.

“Todo lo que ustedes ven en redes es mentira. Nosotros no somos la familia ideal y el mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás: mis papás eran las personas que se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma y la puso a sangrar. Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que estaba chiquita y como yo ya tengo el ejemplo de mis papás… mis papás al otro día después de todo, se levantaban como si nada y eso es lo que uno aprende”, dijo la influencer en sus redes sociales.

Verónica, quien es maquillista profesional, expuso la situación mientras grababa en una propiedad, donde supuestamente se encuentra la niña, de dos años en poder de su esposo y la familia de ella.

La hermana de la intérprete de “Mañana será bonito” mostró varias heridas en las manos, las cuales se las hizo tratando de recuperar a la menor. Según Verónica, su familia apoya a su esposo debido a que el hombre la hizo pasar como “loca”.

De acuerdo a su historia, Llano interpuso una denuncia en su contra y pidió la custodia de la bebé.

Verónica denunció en redes sociales que su esposo la maltrata e incluso se aprovecha de los problemas de salud mental que padece.

Hace unos días, había expuesto la situación en un video, que posteriormente eliminó, y acusó a su pareja de haberle sido infiel en un viaje que realizó a República Dominicana.

Hasta el momento la familia de Karol G no se ha expresado al respecto.