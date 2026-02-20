Maripily dice que Caramelo podría estar enfrentando problemas con Telemundo por “La casa de Alofoke”

Ante la duda del público sobre la razón de la ausencia de Carlos Antonio Cruz (Caramelo) en el panel de la sexta temporada de "La casa de los famosos", la actriz puertorriqueña Maripily Rivera reveló la situación que su compañero podría estar enfrentando con Telemundo.

La ganadora de la cuarta temporada del reality explicó que su sucesor habría quedado fuera de la edición actual del programa de la telerrealidad tras su participación en "La casa de Alofoke 2", un formato de YouTube creado por Santiago Matías y similar al que produce la cadena estadounidense de habla hispana.

Rivera afirmó que Cruz pudo haber violado inconscientemente su contrato con el medio cuando apareció como participante de "LCA", ya que el acuerdo prohibía su entrada a otro reality durante un tiempo específico.

"Hay reglas, ellos tienen sus reglas que por cierto tiempo tú no puedes entrar a otro reality show, entonces tú tienes terminar la carrera con broche de oro y terminar tu contrato como debe de ser según las reglas que te imponen según ganaste o según no ganaste o lo que sea", dijo Rivera.

"Entonces cuando uno gana creo que hay un término de tiempo que tú no puedes hacer un reality, entonces él ganó, inconsciente él de esto, porque esto es nuevo para Caramelo, pues se fue a otro reality, y yo creo que él esta cláusula la violó y tuvo suerte que no lo demandaran porque cuando tú ganas un reality show con este tipo de cadenas tú tienes que esperar cierto tiempo para entrar a otro", admitió.

Rivera confesó que recibió ofertas para estar en otros realities después de su triunfo en "LCDLF" en el año 2024, pero no aceptó por su contrato con Telemundo.

"Yo dije que no, ¿por qué? Porque ahí cosas que sí se pueden hacer y otras cosas que no se pueden hacer, entonces quieren hacerlo todo y cuando hacen todo se cortan la para y pasa lo que está pasando y es una pena porque a Caramelo lo quiero muchisímo, lo apoyé en algún momento, lo sigo apoyando, le doy muy buenos consejos, aunque le entren por aquí y le salgan por acá", sentenció.

Asimismo, Rivera rechazó que la exnovia de Caramelo, Manelyk González, haya ocupado el lugar del dominicano en el estudio de televisión.